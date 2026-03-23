Τσουκαλάς: Αργοπορημένα τα μέτρα - Δεν επαρκούν χωρίς πλαφόν και μείωση ΕΦΚ

Αργοπορημένη κρίνει την αντίδραση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας των καυσίμων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Σε δήλωσή του, σχολιάζει ότι «η ανάληψη μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης σήμερα, έγινε αργοπορημένα, αφού οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης έχουν προ ημερών ξεπεράσει τα δύο ευρώ και ήδη διαμορφώνουν ασφυκτικό πλαίσιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές».

Τονίζει δε ότι «δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση πώς θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η ειδική στήριξη για τη βενζίνη η οποία ανακοινώθηκε, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να είναι μία παρέμβαση που θα έχει αποτέλεσμα, αν δεν συνοδευτεί με επέκταση του πλαφόν και στα διυλιστήρια και παρέμβαση με προσωρινή μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ».

«Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει. Δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση", καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς».

