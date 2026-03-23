Επιδότηση 36 λεπτά στο λίτρο βενζίνης - Fuel Pass 27 ευρώ για ταξί και ΜΜΜ

Εξειδίκευση από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, των μέτρων οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

Πολιτική ευθύνη είναι να έχεις αντοχές όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης εξειδικεύοντας τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών και διευκρίνισε: «Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης οπότε πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα».

Τη δέσμη των προσωρινών και στοχευμένων μέτρων ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Eπιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 51 με 106 εκατ. ευρώ. Παρουσιάστηκε και η ενίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 130 εκατ. ευρώ.

Δείτε live την εξειδίκευση των μέτρων:

Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο, ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με αποζημίωση στις εταιρείες, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ως μέτρα στήριξης για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί περίπου στα 36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και έχει υπολογιστεί πως μια οριζόντια μείωση του φόρου κατανάλωσης, θα είχε μικρότερο όφελος. Επειδή η ενίσχυση είναι στοχευμένη, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο, είπε ο κ. Πιερρακάκης. Η επιδότηση ορίζεται στα 36 λεπτά στο λίτρο για την ηπειρωτική Ελλάδα και στα 43 λεπτά το λίτρο για την νησιωτική Ελλάδα, όπου καταγράφονται ήδη και οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος.

Περίπου στα 70 λίτρα τον μήνα υπολογίζεται η μέση κατανάλωση καυσίμων. Το μέτρο έχει συνολική αξία στα 130 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα ταξί και στα μέσα μεταφοράς και αντιστοιχεί σε μία κάρτα απεριορίστων διαδρομών, αξίας περίπου 27 ευρώ.

Στα 56 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος της ενίσχυσης προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να καταφέρουμε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Η επιδότηση στο diesel κίνησης επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Έως σήμερα δεν αποζημιώνονταν οι υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στους πολίτες. Είναι ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο ικανοποιείται, με το δεδομένο ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του γενικού πληθυσμού, διευκρίνισε ο υφυπουργός.

Στο πλάισιο της δημοσιονομικής ισορροπίας, αλλάζει η κλίμακα φορολόγησης που αφορά στα διαδικτυακά παιχνίδια τύπου «καζίνο», «φρουτάκια», «πόκερ». Τα παιχνίδια αυτά σήμερα έχουν συντελεστή 15% για κέρδη από 100 έως 500 και 20% από 500 και πάνω. Οι συντελεστές αυτοί αυξάνονται σε 20% για κέρδη από 100 έως 500 και 30% από 500 και πάνω. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 100 εκατ. ευρώ. Σήμερα είναι περί τα 270 εκατ. ευρώ, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Την έκτακτη στήριξη μπορούν να λάβουν φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στα 39.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε 3,1 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων.