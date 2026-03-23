Εκτακτο διάγγελμα Μητσοτάκη στις 10:30 με μέτρα για την ακρίβεια και τις επιπτώσεις του πολέμου

Εκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:30 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου

Έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:30 το πρωί σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου, όπως ανακοινώθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Η απόφαση για την άμεση ανακοίνωση των μέτρων ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης, το Σαββατοκύριακο, υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του οικονομικού επιτελείου, όπου αποτιμήθηκαν τα δεδομένα και «ζυγίστηκαν» οι αντοχές της οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις, αποφεύγοντας κινήσεις πανικού. Παράλληλα, ανέδειξε την ευθύνη της Ευρώπης να ενεργοποιήσει μια «εργαλειοθήκη» στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να αποτραπεί ένα νέο ενεργειακό σοκ αντίστοιχο του 2022.

Η στάση αυτή συνδέεται άμεσα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πιθανή ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, που θα δώσει δημοσιονομικό χώρο στα κράτη-μέλη. Μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση είναι και οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του Πάσχα και ο στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές τόσο των καυσίμων όσο και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για να μην πληγεί ο εσωτερικός τουρισμός.

