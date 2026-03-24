Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση τραπεζών: Μιμείται πρακτικές εύκολων λύσεων χωρίς κοστολόγηση

Όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ αλλά και συνολικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη συνέντευξή του στο OPEN.

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή φορολόγηση των τραπεζών, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις παρεμβάσεις της σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι τράπεζες και η φοροδιαφυγή.

«Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, να δείχνουν μεγάλη ζέση για να φορολογήσουν τις «κακές τράπεζες», τα “κακά διυλιστήρια”, τις “κακές εταιρείες ενέργειας”, τον πλούτο, “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τα έφερε έτσι η ζωή και η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που σε δύσκολες περιόδους έκανε τα εξής -προσέξτε, δεν τα θυμάμαι να τα έχει κάνει κάποιος άλλος: Φορολόγησε τα διυλιστήρια όταν υπήρχε σχετικό πλαίσιο, θεσμικό, στην Ευρώπη. Φορολόγησε τις εταιρείες παροχής ενέργειας και επέστρεψε τα χρήματα αυτά — πολλά δισ., πάνω από 4 δισ., και συνολικά 13 δισ., για την ενέργεια — στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Έκανε παρεμβάσεις στις τράπεζες για τις χρεώσεις των πολιτών, φτάνοντάς τες στο χαμηλότερο δυνατο».

Ο ίδιος συνεχίζοντας είπε: «Και εγώ δεν λέω ότι ήταν αρκετές. Εγώ λέω ότι ήταν οι πρώτες που έγιναν μετά από πάρα πολλές κυβερνήσεις που κώφευαν σε όλες αυτές τις πρακτικές. Η πρώτη κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια αντικοινωνική πολιτική, όπως είναι η φοροδιαφυγή, μειώνοντας το κενό ΦΠΑ. Η πρώτη κυβέρνηση η οποία έβαλε να δουλεύει μια αρχή ελέγχου της αγοράς και έβαλε πολύ σκληρά πρόστιμα — και συνεχίζει και βάζει — όχι μόνο στην αισχροκέρδεια, αλλά και στις εικονικές εκπτώσεις».

«Ξέρετε κάτι; Εγώ επί της αρχής, ούτε κατά των τραπεζών είμαι, ούτε κατά των επιχειρήσεων, το αντίθετο. Είναι σοβαροί, οι πιο σοβαροί πυλώνες της οικονομίας και όλες αυτές οι θέσεις εργασίας που λέμε — 570.000 θέσεις εργασίας — κάποιος τις δίνει», τόνισε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κατά των τραπεζών. Εγώ είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και συνολικά το ΠΑΣΟΚ — είτε αυτό που λέω αφορά την οικονομία είτε άλλους τομείς πολιτικής — μιμείται πρακτικές αντιπολιτευτικές άλλων κομμάτων του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και του δικού τους κάποιες φορές παρελθόντος των «εύκολων λύσεων» που κανείς δεν τις κοστολογεί. Στα λόγια ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, όπως δυστυχώς και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι εξαιρετικοί, πολύ ευχάριστοι. Όμως θυμίζω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στα υπόλοιπα κόμματα ότι το 2023, για πρώτη φορά, ένα πρόγραμμα τετραετίας 9 δισεκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε ένα πρόγραμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, 30 δισεκατομμυρίων».

«Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ευχάριστοι στα λόγια και πολύ γαλαντόμοι στη θεωρία, αποδεικνύονται 99,9% μη ικανοί να τα κάνουν πράξη.Εμείς που έχουμε κάνει όλα όσα είπα ως κυβέρνηση, όταν βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, την κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πρώτα κάνουμε και μετά εξηγούμε. Εκείνοι λένε και δεν κάνουν, γιατί δεν κοστολογούν», είπε καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης.

16:35ΕΛΛΑΔΑ

ΟΟΣΑ: Σημαντική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο πεδίο της Δημόσιας Ακεραιότητας

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Τσεχία: Στο στόχαστρο των Αρχών παίκτες, διαιτητές και ομάδες για στοιχηματισμό

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Διάκριση για την πλατφόρμα EurolifeEnter και στα Digital Finance Awards 2026

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Απέραντο «πάρκινγκ» τα Στενά του Ορμούζ - Περίπου 120-150 τάνκερ έχουν εγκλωβιστεί

16:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε μπακαλιάρο - Αναλυτικές συμβουλές

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη - Πώς θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρίσιμες καταθέσεις σήμερα στη δίκη Βαλυράκη: Πώς συνέδεσε μάρτυρας τους κατηγορούμενους με τον θάνατο του πρώην υπουργού

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ibiza Final Boss: H viral φιγούρα δέχθηκε επίθεση από 4 μασκοφόρους σε παμπ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη

15:43ΥΓΕΙΑ

Φυματίωση: 440 κρούσματα στην Ελλάδα σε ένα χρόνο - Παραμένει η πιο θανατηφόρα λοίμωξη παγκοσμίως

15:36ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σκίστηκε κατά την έπαρση από τους ισχυρούς ανέμους η μεγάλη σημαία στη Χίο

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπερνά τα 31 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από τις απάτες των 22 συλληφθέντων εις βάρος του ΕΦΚΑ - 'Ελαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη - Η τρομερή ιστορία με το «Πηγάδι του Διαβόλου»

15:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η LAMDA Development στις Βρυξέλλες: Το The Ellinikon αναδεικνύει το νέο όραμα για τις πόλεις του αύριο στην Ευρώπη

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο θα αξιολογείται διαρκώς» Τι συζήτησαν Δένδιας - Πάλμας

15:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση τραπεζών: Μιμείται πρακτικές εύκολων λύσεων χωρίς κοστολόγηση

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη μιμιδίων» του Ιράν: Από τα Lego στην παρωδία των Teletubbies σε έναν ακήρυχτο πόλεμο

15:15WHAT THE FACT

Σχεδόν όλοι τα έχουν στο σπίτι: Τώρα πωλούνται για πάνω από 3.000 ευρώ

Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπερνά τα 31 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από τις απάτες των 22 συλληφθέντων εις βάρος του ΕΦΚΑ - 'Ελαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη - Η τρομερή ιστορία με το «Πηγάδι του Διαβόλου»

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: 9η Απριλίου η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου το 1821 - Η αναλυτική έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρίσιμες καταθέσεις σήμερα στη δίκη Βαλυράκη: Πώς συνέδεσε μάρτυρας τους κατηγορούμενους με τον θάνατο του πρώην υπουργού

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μην αναζητήσετε ποτέ αυτές τις 6 λέξεις στην Google, κίνδυνος να σας χακάρουν

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ