Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση τραπεζών: Μιμείται πρακτικές εύκολων λύσεων χωρίς κοστολόγηση

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ αλλά και συνολικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη συνέντευξή του στο OPEN.

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή φορολόγηση των τραπεζών, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις παρεμβάσεις της σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι τράπεζες και η φοροδιαφυγή.

«Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, να δείχνουν μεγάλη ζέση για να φορολογήσουν τις «κακές τράπεζες», τα “κακά διυλιστήρια”, τις “κακές εταιρείες ενέργειας”, τον πλούτο, “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τα έφερε έτσι η ζωή και η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που σε δύσκολες περιόδους έκανε τα εξής -προσέξτε, δεν τα θυμάμαι να τα έχει κάνει κάποιος άλλος: Φορολόγησε τα διυλιστήρια όταν υπήρχε σχετικό πλαίσιο, θεσμικό, στην Ευρώπη. Φορολόγησε τις εταιρείες παροχής ενέργειας και επέστρεψε τα χρήματα αυτά — πολλά δισ., πάνω από 4 δισ., και συνολικά 13 δισ., για την ενέργεια — στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Έκανε παρεμβάσεις στις τράπεζες για τις χρεώσεις των πολιτών, φτάνοντάς τες στο χαμηλότερο δυνατο».

Ο ίδιος συνεχίζοντας είπε: «Και εγώ δεν λέω ότι ήταν αρκετές. Εγώ λέω ότι ήταν οι πρώτες που έγιναν μετά από πάρα πολλές κυβερνήσεις που κώφευαν σε όλες αυτές τις πρακτικές. Η πρώτη κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια αντικοινωνική πολιτική, όπως είναι η φοροδιαφυγή, μειώνοντας το κενό ΦΠΑ. Η πρώτη κυβέρνηση η οποία έβαλε να δουλεύει μια αρχή ελέγχου της αγοράς και έβαλε πολύ σκληρά πρόστιμα — και συνεχίζει και βάζει — όχι μόνο στην αισχροκέρδεια, αλλά και στις εικονικές εκπτώσεις».

«Ξέρετε κάτι; Εγώ επί της αρχής, ούτε κατά των τραπεζών είμαι, ούτε κατά των επιχειρήσεων, το αντίθετο. Είναι σοβαροί, οι πιο σοβαροί πυλώνες της οικονομίας και όλες αυτές οι θέσεις εργασίας που λέμε — 570.000 θέσεις εργασίας — κάποιος τις δίνει», τόνισε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κατά των τραπεζών. Εγώ είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και συνολικά το ΠΑΣΟΚ — είτε αυτό που λέω αφορά την οικονομία είτε άλλους τομείς πολιτικής — μιμείται πρακτικές αντιπολιτευτικές άλλων κομμάτων του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και του δικού τους κάποιες φορές παρελθόντος των «εύκολων λύσεων» που κανείς δεν τις κοστολογεί. Στα λόγια ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, όπως δυστυχώς και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι εξαιρετικοί, πολύ ευχάριστοι. Όμως θυμίζω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στα υπόλοιπα κόμματα ότι το 2023, για πρώτη φορά, ένα πρόγραμμα τετραετίας 9 δισεκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε ένα πρόγραμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, 30 δισεκατομμυρίων».

«Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ευχάριστοι στα λόγια και πολύ γαλαντόμοι στη θεωρία, αποδεικνύονται 99,9% μη ικανοί να τα κάνουν πράξη.Εμείς που έχουμε κάνει όλα όσα είπα ως κυβέρνηση, όταν βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, την κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πρώτα κάνουμε και μετά εξηγούμε. Εκείνοι λένε και δεν κάνουν, γιατί δεν κοστολογούν», είπε καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης.