New York Times: Αμερικανοί στρατιώτες μένουν σε ξενοδοχεία λόγω των ιρανικών επιθέσεων σε βάσεις

Snapshot Οι ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις οδήγησαν στη μεταφορά στρατιωτών σε ξενοδοχεία και άλλους μη στρατιωτικούς χώρους στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει πλήξει με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολλές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές, προκαλώντας θύματα και ζημιές.

Η μετεγκατάσταση στρατευμάτων σε αυτοσχέδιες τοποθεσίες δυσχεραίνει την επιχειρησιακή ικανότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το Πεντάγωνο συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ιράν παρά τις δυσκολίες, έχοντας πλήξει πάνω από 7.000 στόχους μέσα σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου.

Η έλλειψη καλύτερου σχεδιασμού και προετοιμασίας πριν τον πόλεμο προκάλεσε ευπάθειες στις αμερικανικές βάσεις και δυσκολίες στην προστασία προσωπικού και εξοπλισμού.

Το Ιράν βομβάρδισε αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή σε αντίποινα για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, αναγκάζοντας πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και χώρους γραφείων σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με στρατιωτικό προσωπικό και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του χερσαίου στρατού, ουσιαστικά, μάχεται στον πόλεμο ενώ εργάζεται εξ αποστάσεως, με εξαίρεση τους πιλότους μαχητικών αεροσκαφών και τα πληρώματα που χειρίζονται και συντηρούν πολεμικά αεροσκάφη και διεξάγουν επιθέσεις.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν αυτές τις νέες τοποθεσίες καθώς αναζητά τα στρατεύματα που έχουν διασκορπιστεί. Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η απειλή δεν εμποδίζει το Πεντάγωνο να διεξάγει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε χτυπήσει πάνω από 7.000 στόχους σε όλο το Ιράν και τις στρατιωτικές του υποδομές», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Στη συνέχεια, επανέλαβε αυτό που έχει γίνει συνηθισμένο ρεφρέν στις ενημερώσεις δημοσιογράφων του: «Σήμερα θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο επιθέσεων μέχρι σήμερα, όπως ακριβώς και χθες».

Αλλά η μετεγκατάσταση στρατευμάτων σε αυτοσχέδιες —ένας αξιωματούχος τις αποκάλεσε «εναλλακτικές»— τοποθεσίες εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις προετοιμασίες της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο. Υπήρχαν σχεδόν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και η Κεντρική Διοίκηση έχει διασκορπίσει χιλιάδες από αυτούς, μερικούς ακόμη και στην Ευρώπη, δήλωσαν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Πολλοί έχουν παραμείνει στη Μέση Ανατολή, αν και όχι στις αρχικές τους βάσεις, δήλωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με νυν και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους, είναι ένας πόλεμος που είναι πολύ πιο δύσκολο να διεξαχθεί. «Ναι, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κέντρα ταχείας επιχείρησης, αλλά σίγουρα θα χάσουμε την ικανότητά μας», δήλωσε ο Υπολοχίας Γουές Τζ. Μπράιαντ, συνταξιούχος ειδικός Ειδικών Επιχειρήσεων στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να βάλεις όλο αυτόν τον εξοπλισμό στην οροφή ενός ξενοδοχείου, για παράδειγμα. Κάποια από αυτά είναι δυσκίνητα». Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στρατεύματα δεν εργάζονται από τις στέγες των πολιτικών ξενοδοχείων.

Το Ιράν αντέδρασε δυναμικά στις κοινές αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, στοχεύοντας όχι μόνο αμερικανικές βάσεις αλλά και πρεσβείες και υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή. Με τον ανώτατο ηγέτη του και δεκάδες άλλους ηγέτες νεκρούς, το ιρανικό καθεστώς ανταπέδωσε εκτοξεύοντας εκατοντάδες drones και πυραύλους σε γειτονικές χώρες και έκλεισε σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτική ναυτιλιακή οδό, διασφαλίζοντας ότι ο πόλεμος θα γίνει αισθητός από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.



Πολλές από τις 13 στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή που χρησιμοποιούνται από αμερικανικά στρατεύματα είναι σχεδόν ακατοίκητες, με αυτές στο Κουβέιτ, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Ιράν, να έχουν υποστεί ίσως τις περισσότερες ζημιές. Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε μια επιδρομή στο Πορτ Σουάιμπα που κατέστρεψε ένα κέντρο τακτικών επιχειρήσεων του Στρατού. Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι στόχευσαν επίσης την αεροπορική βάση Άλι Αλ Σάλεμ, προκαλώντας ζημιές σε δομές αεροσκαφών και τραυματίζοντας προσωπικό, καθώς και το στρατόπεδο Μπιούρινγκ, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις συντήρησης και καυσίμων.

Στο Κατάρ, το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση Al Udeid, το περιφερειακό αεροπορικό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, προκαλώντας ζημιές σε ένα σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης. Στο Μπαχρέιν, ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επίθεσης μονής κατεύθυνσης χτύπησε εξοπλισμό επικοινωνιών στην έδρα του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ. Στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό επικοινωνιών και σε πολλά δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού.

Μια πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Ιράκ εξαπέλυσε επίθεση με σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Ερμπίλ στις αρχές του πολέμου.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει ακόμη και τον αμερικανικό στρατό ότι χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες, τοποθετώντας Αμερικανούς στρατιώτες σε ξενοδοχεία. «Είμαστε αναγκασμένοι να εντοπίσουμε και να στοχεύσουμε τους Αμερικανούς», ανέφερε το τμήμα πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Επομένως, είναι καλύτερο να μην τους φιλοξενούμε σε ξενοδοχεία και να μένουμε μακριά από τις τοποθεσίες τους».

Το μήνυμα πρόσθετε ότι «είναι ισλαμικό σας καθήκον να αναφέρετε με ακρίβεια τις κρυψώνες των Αμερικανών τρομοκρατών και να μας στέλνετε τις πληροφορίες μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Telegram». Παρά την τιμωρητική αεροπορική εκστρατεία, οι Ιρανοί «διατηρούν ακόμη κάποιες δυνατότητες», παραδέχτηκε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου την περασμένη εβδομάδα.

Ο στρατηγός Κέιν δήλωσε ότι οι «πολυεπίπεδες άμυνες σε όλη την περιοχή» επέτρεπαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύουν στρατεύματα και συμφέροντα, αλλά ότι το Πεντάγωνο προσπαθούσε να ενισχύσει τις άμυνες στην περιοχή. Μέρος του προβλήματος για το Πεντάγωνο είναι ότι δύο δεκαετίες πολέμου στο Ιράκ και το Αφγανιστάν - εμπόλεμες ζώνες όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες γρήγορα απέκτησαν αεροπορική υπεροχή - άφησαν τον στρατό με εγκαταστάσεις και αρχηγεία κοντά στις σημερινές γραμμές του μετώπου.

Ενώ η αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, για παράδειγμα, έγιναν συχνά στόχος βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας και άλλων επιθέσεων, ούτε οι Ταλιμπάν ούτε οι ιρακινές πολιτοφυλακές διέθεταν το είδος της ικανότητας βαλλιστικών πυραύλων που έχει το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχτισαν τις βάσεις τους εκεί και στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Τώρα, ο πόλεμος στο Ιράν έχει καταστήσει όλες αυτές τις βάσεις ευάλωτες - σε σημείο που τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορούν πραγματικά να ζήσουν ή να εργαστούν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δήλωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Η έλλειψη καλύτερου σχεδιασμού, δήλωσαν ορισμένοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αντανακλά επίσης έναν λανθασμένο υπολογισμό εκ μέρους της κυβέρνησης σχετικά με το πώς θα ανταποκριθεί το Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν μείωσε το προσωπικό στις αμερικανικές πρεσβείες και άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή πριν από την έναρξη του πολέμου, ούτε διέταξε αποχωρήσεις για μη απαραίτητους κυβερνητικούς υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους. Ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε τους Αμερικανούς να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος.

Δύο πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ενισχυμένες στέγες στα κέντρα διοίκησης στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, όπου ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι αμερικανικά δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού εστάλησαν εσπευσμένα στον πόλεμο με λίγο χρόνο για να προσανατολιστούν ή να εξασκηθούν στην περιοχή, προτού εμπλακούν στις 24ωρες επιχειρήσεις. Δύο αμερικανικά δεξαμενόπλοια KC-135 συγκρούστηκαν αυτόν τον μήνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι στρατιωτικών. Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης δήλωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο λοχίας Μπράιαντ, πρώην ειδικός χειριστής της Πολεμικής Αεροπορίας, επεσήμανε ότι ένας τομέας στον οποίο ο αμερικανικός στρατός διαπρέπει είναι αυτό που ονόμασε «αποκεντρωμένη εκτέλεση» ή η ικανότητα να συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του ακόμη και από μακριά. «Θα μπορούσατε να κόψετε το κεφάλι του φιδιού και μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη, θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε», είπε.

Αλλά, πρόσθεσε, «και πάλι χάνεις κάτι».

