Σεισμός στο Άγιο Όρος: «Δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή», λέει ο Διοικητής Αλκιβιάδης Στεφανής

Για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες στην περιοχή, μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, περιγράφοντας τη στιγμή της δόνησης, τονίζοντας, ωστόσο ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή».

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Στεφανής ανέφερε ότι η χθεσινή δόνηση σημειώθηκε μετά από αρκετό καιρό που είχε σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. «Πριν από 6-7 μήνες είχαμε συμπληρώσει ένα χρόνο με 1.000 περίπου σεισμούς, εκ των οποίων μόνο πέντε ήταν πάνω από 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι υπόλοιποι ήταν μικρότεροι. Χθες, λοιπόν είχαμε έναν σεισμό που άλλοι τον έδωσαν 4,9, άλλοι 5, άλλοι 5,1. Άρα είναι γύρω στο 5. Από εκείνη την ώρα και μετά, έχουμε πάρα πολλούς μικρότερους σεισμούς, της τάξης των 2, 3, 3,2. Όλοι είναι περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια και δυτικά των Καρυών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο διοικητής του Αγίου Όρους ανέφερε ότι έχει έρθει σε επαφή με τον «δήμαρχο του Αριστοτέλη έξω από το Άγιο Όρος, με όλες τις μονές που είναι γύρω από το σημείο και με σεισμολόγους» και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή». Όσο για τις φθορές ανέφερε ότι «είναι αυτές που έχουμε πάντα. Επιχρύσματα έχουν πέσει, κάποιοι πολυέλαιοι, δύο συγκεκριμένα, και κάποια τούβλα».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Στεφανή ο σεισμός έγινε κατά τη διάρκεια λειτουργίας. «Όλοι οι μοναχοί και επισκέπτες ήταν σε εκκλησίες χθες το βράδυ. Σε κάποιες εκκλησίες δεν έγινε ο σεισμός αισθητός. Αλλά σε δωμάτια, κελιά που ήταν υπερυψωμένα, εκεί έγινε», ανέφερε επιπλέον.

Και συμπλήρωσε: «Συνοδευόταν όπως πάντα από μεγάλη βοή και ήταν χρονικής διάρκειας γύρω στα 5 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι έγινε αισθητός και φόβισε λίγο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα η ζωή άμεσα επανήλθε».

Μιλώντας πιο εκτενώς για τις ζημιές, ανέφερε ότι «στο κέντρο των Καρυών έπεσε ένας πολυέλαιος», αναφέροντας ότι «καμία φθορά μέσα σε έναν χώρο που υπάρχει πάνω από 1.000 χρόνια δεν μπορεί να θεωρηθεί συνηθισμένη. Είναι ζωντανά κειμήλια όλα αυτά».

Τέλος, για τη διαδικασία αποκατάστασης, σημείωσε: «Η πρακτική που ακολουθείται είναι ότι οι μονές καταγράφουν τις φθορές τους. Οι φθορές θα προωθηθούν στην Ιερά Κοινότητα, η οποία θα τις στείλει άμεσα στο ΚΕΔΑΚ. Το ΚΕΔΑΚ κάνει αυτοψία και αυτά μπαίνουν σε διαδικασία αποκατάστασης. Έτσι έγινε και την τελευταία φορά μετά τον σεισμό και τα 9 εκατ. που δόθηκαν έχουν ήδη απελευθερωθεί πάνω από 6 εκατ. στις μονές, έτσι ώστε η κάθε μονή από μόνη της να ξεκινήσει τις διαδικασίες».

