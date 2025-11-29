Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

Με την κακοκαιρία Adel να υποχωρεί σταδιακά, θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, ενώ μόνο στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή (30/11).

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Πέμπτη (4/12) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με νοτιάδες και μπόλικες βροχές, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

Χαρακτηριστικά, ο γνωστός μετεωρολογός αναφέρει ότι δεν αναμένεται κάποια «σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια» μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και μάλιστα «σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», σημειώνει.

Δείτε live εικόνα του καιρού:

Διαβάστε επίσης