Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου
Η πρόγνωση του καιρού για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου - Πότε έρχεται... ο χειμώνας;
Με την κακοκαιρία Adel να υποχωρεί σταδιακά, θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, ενώ μόνο στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή (30/11).
Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Πέμπτη (4/12) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με νοτιάδες και μπόλικες βροχές, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του.
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου
Χαρακτηριστικά, ο γνωστός μετεωρολογός αναφέρει ότι δεν αναμένεται κάποια «σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια» μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και μάλιστα «σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», σημειώνει.
Δείτε live εικόνα του καιρού: