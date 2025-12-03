Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι το Σάββατο

Το προγνωστικό σύστημα του OPEN «χαρτογραφεί» την πορεία των ισχυρών φαινομένων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Προσομοίωση της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τη χώρα

Προσομοίωση της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τη χώρα

ΚΑΙΡΟΣ
3'
Η εντυπωσιακή προσομοίωση που δημοσίευσε η μετεωρολογική ομάδα του OPEN προβλέπει την πορεία της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, αποτυπώνοντας σε λίγα δευτερόλεπτα την εξέλιξη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκτείνονται από τα δυτικά έως το Αιγαίο. Το βίντεο παρουσιάζει την κίνηση του συστήματος καταιγίδων, όπως υπολογίζεται από το προγνωστικό μοντέλο, και δίνει σαφή εικόνα για τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο, όπως τουλάχιστον παρουσιάσθηκαν από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η κακοκαιρία οργανώνεται στα δυτικά και ενισχύεται

Στα πρώτα καρέ του βίντεο, το σύστημά εμφανίζεται να «γεννιέται» στα δυτικά, όπου συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη υγρασία. Οι χρωματικές ενδείξεις - που αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων - δείχνουν τα πιο ισχυρά κύτταρα βροχής να χτίζονται στο Ιόνιο και σταδιακά να μετακινούνται ανατολικά.

Καθώς η χρονοσειρά προχωρά, η προσομοίωση δείχνει την κακοκαιρία να διασχίζει την ηπειρωτική χώρα και να ενισχύεται τοπικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους εγκλωβίζει υγρασία και δημιουργεί αυξημένη αστάθεια. Οι μωβ και σκούρες μπλε αποχρώσεις υποδηλώνουν έντονο υετό, ενώ φαίνονται και τα σημεία στα οποία διακρίνεται έντονη καταιγιδική δραστηριότητα.

Τελικά το σύστημα φαίνεται να σπάει σε μικρότερες ζώνες βροχής καθώς εισέρχεται στο Αιγαίο, με τα δεδομένα του μοντέλου να δείχνουν μετατόπιση των φαινομένων προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.


