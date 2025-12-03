Κακοκαιρία: Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Με ανακοίνωσή της, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Newsbomb

Κακοκαιρία: Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 24ωρη επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, από αύριο το απόγευμα και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων με την Πολιτική Προστασία και τις άλλες υπηρεσίες του, θα εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας. Κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες (καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, δημοτική αστυνομία) θα είναι σε επιφυλακή, ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Με ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν το όχημά τους σε σημεία που παρουσιάζουν ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, τις ώρες που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ζητά επίσης, να μην καλύπτουν για οποιονδήποτε λόγο τα ανοίγματα φρεατίων με αντικείμενα, που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο των νερών της βροχής στο δίκτυο ομβρίων. Αν οι πολίτες διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή σκουπίδια σε φρεάτια, που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066, ή μέσω Νovoville.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενημερώσει όσους εκτελούν εργασίες εντός των ορίων του, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) θα επιβλέπει τους δρόμους της πόλης για άστεγους πολίτες όλο το 24ωρο, καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, και θα τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα. Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του δήμου (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι

19:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ONIRAMA στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Απελευθερώθηκαν μετά από σχεδόν πέντε μήνες οι ναυτικοί του Eternity C - Το πλοίο είχε γίνει στόχος επίθεσης των Χούθι τον Ιούλιο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: LIVE ο αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Ο Περέιρα μετά το γκολ έδωσε κι ασίστ - Σκόρερ ο Ζοάο Μάριο!

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στο τελωνείο Προμαχώνα έφτασαν οι αγρότες από τις Σέρρες - Βίντεο

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ-Λίβανος: Άμεσες συνομιλίες πολιτικών αξιωματούχων μετά από 40 και πλέον χρόνια

18:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πρόβλημα με Οντουμπάτζο, έγινε αναγκαστική αλλαγή | Στη θέση του ο… βιονικός Ρότα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Το «πικάντικο» σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στο χριστουγεννιάτικο γεύμα της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 45χρονος υπάλληλος παιδικού σταθμού ομολόγησε την ενοχή του για 26 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος πέρασε από τη Λάρισα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το τετράδιο στη φυλακή και τα γράμματα στα παιδιά που σκότωσε - «Άγγελέ μου, μου λείπεις»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Μίλησε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες - «Θετικό αποτέλεσμα» από τις συνομιλίες στη Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Ο Περέιρα μετά το γκολ έδωσε κι ασίστ - Σκόρερ ο Ζοάο Μάριο!

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Διακοπή ρεύματος στη γραμμή 3 - Δεν γίνονται δρομολόγια από Χολαργό έως Δουκίσσης

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Το «πικάντικο» σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στο χριστουγεννιάτικο γεύμα της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ