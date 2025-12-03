Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με αντικείμενο την κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, στο επόμενο διήμερο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Κόκκινη προειδοποίηση

Την Παρασκευή τα φαινόμενα αναμένονται κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα, με κόκκινη προειδοποίηση, στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού και νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Σαντορίνη, και στα Δωδεκάνησα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρόδο.

Red Code ανά Περιφέρεια

Μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «κόκκινου συναγερμού» Red Code από σήμερα Τετάρτη έως και το Σάββατο τις Περιφέρειες:

Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας Ιονίων Νήσων

Για το Νότιο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και Ρόδου, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Επιχειρησιακές οδηγίες

Στο πλαίσιο του κόκκινου συναγερμού, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για ετοιμότητα και συντονισμό δράσεων. Η ΕΜΥ επισημαίνει την ανάγκη προληπτικών μέτρων και συνεχούς ενημέρωσης από τα επίσημα δελτία κατά τη διάρκεια ισχυρών φαινομένων.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.



Πιο συγκεκριμένα:



Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα



Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.



Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.



Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Διαβάστε επίσης