Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες «κλείδωσε» το GFS - Στο επίκεντρο η Αττική

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένη κακοκαιρία στη χώρα, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του GFS να δείχνουν ένα σκηνικό έντονων φαινομένων σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας.

Το σύστημα οργανώνεται στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας προς την Ελλάδα.

Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται να βρίσκονται η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η ανατολική Στερεά και μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Οι χρωματικές ενδείξεις της πρόγνωσης αποτυπώνουν πυρήνες κόκκινου και πορτοκαλί, ένδειξη ισχυρών καταιγίδων και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Ανάλογη εικόνα δίνουν και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ο κίνδυνος για έντονη βροχόπτωση παραμένει υψηλός.

Το σύστημα κινείται οργανωμένα προς την Ελλάδα

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και οι νοτιοανατολικοί στο Αιγαίο δημιουργούν συνθήκες σύγκλισης που ενισχύουν την καταιγιδογένεση. Το χαμηλό βαρομετρικό που «βλέπει» το GFS βρίσκεται σε φάση εμβάθυνσης, κάτι που εξηγεί την έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο 48ωρο θα είναι κρίσιμο, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια προς αγρότες στα μπλόκα

Οι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας αναμένεται να δεχθούν ισχυρή κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες, με έντονες καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δεδομένα επισημαίνουν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης έως το βράδυ της Παρασκευής, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους και τους οδηγούς στην περιοχή.

Η επικείμενη κακοκαιρία αναμένεται να φέρει έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από κεραυνούς και πιθανό χαλάζι που μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Τα μπουρίνια που θα εκδηλωθούν θα είναι τοπικά έντονα, με έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Σε 24ωρη επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, από αύριο το απόγευμα και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων με την Πολιτική Προστασία και τις άλλες υπηρεσίες του, θα εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας. Κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες (καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, δημοτική αστυνομία) θα είναι σε επιφυλακή, ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Με ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν το όχημά τους σε σημεία που παρουσιάζουν ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, τις ώρες που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ζητά επίσης, να μην καλύπτουν για οποιονδήποτε λόγο τα ανοίγματα φρεατίων με αντικείμενα, που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο των νερών της βροχής στο δίκτυο ομβρίων. Αν οι πολίτες διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή σκουπίδια σε φρεάτια, που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066, ή μέσω Νovoville.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενημερώσει όσους εκτελούν εργασίες εντός των ορίων του, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) θα επιβλέπει τους δρόμους της πόλης για άστεγους πολίτες όλο το 24ωρο, καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, και θα τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα.

Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του δήμου (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη.

