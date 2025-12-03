Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες «κλείδωσε» το GFS - Στο επίκεντρο η Αττική

Δύσκολες, μετεωρολογικά, προμηνύονται οι επόμενες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες «κλείδωσε» το GFS - Στο επίκεντρο η Αττική
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένη κακοκαιρία στη χώρα, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του GFS να δείχνουν ένα σκηνικό έντονων φαινομένων σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας.

Το σύστημα οργανώνεται στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας προς την Ελλάδα.

Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται να βρίσκονται η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η ανατολική Στερεά και μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Οι χρωματικές ενδείξεις της πρόγνωσης αποτυπώνουν πυρήνες κόκκινου και πορτοκαλί, ένδειξη ισχυρών καταιγίδων και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Ανάλογη εικόνα δίνουν και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ο κίνδυνος για έντονη βροχόπτωση παραμένει υψηλός.

1764783242000-809338964-clipboard12-03-202501.jpg

Το σύστημα κινείται οργανωμένα προς την Ελλάδα

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και οι νοτιοανατολικοί στο Αιγαίο δημιουργούν συνθήκες σύγκλισης που ενισχύουν την καταιγιδογένεση. Το χαμηλό βαρομετρικό που «βλέπει» το GFS βρίσκεται σε φάση εμβάθυνσης, κάτι που εξηγεί την έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο 48ωρο θα είναι κρίσιμο, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια προς αγρότες στα μπλόκα

Οι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας αναμένεται να δεχθούν ισχυρή κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες, με έντονες καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δεδομένα επισημαίνουν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης έως το βράδυ της Παρασκευής, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους και τους οδηγούς στην περιοχή.

Η επικείμενη κακοκαιρία αναμένεται να φέρει έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από κεραυνούς και πιθανό χαλάζι που μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Τα μπουρίνια που θα εκδηλωθούν θα είναι τοπικά έντονα, με έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Σε 24ωρη επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, από αύριο το απόγευμα και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων με την Πολιτική Προστασία και τις άλλες υπηρεσίες του, θα εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας. Κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες (καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, δημοτική αστυνομία) θα είναι σε επιφυλακή, ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Με ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν το όχημά τους σε σημεία που παρουσιάζουν ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, τις ώρες που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ζητά επίσης, να μην καλύπτουν για οποιονδήποτε λόγο τα ανοίγματα φρεατίων με αντικείμενα, που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο των νερών της βροχής στο δίκτυο ομβρίων. Αν οι πολίτες διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή σκουπίδια σε φρεάτια, που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066, ή μέσω Νovoville.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενημερώσει όσους εκτελούν εργασίες εντός των ορίων του, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) θα επιβλέπει τους δρόμους της πόλης για άστεγους πολίτες όλο το 24ωρο, καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, και θα τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα.

Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του δήμου (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Τροχαίο με ανατροπή αγροτικού στην Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας: «Γνώριζε τις πράξεις του» ο δράστης

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Ματς «κλειδί» με τον Ατρόμητο, κοιτάμε και για χαφ» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση Ρομά κατά διανομέα - Αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν - Άμεσες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το Σάββατο - Πού και πότε θα χτυπήσει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλάκιση 30 μηνών σε Τούρκο υπήκοο - Μετέφερε απαγορευμένα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά 0-0: Ο αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Λιποθυμία Βρετανίδας δημοσιογράφου σε ζωντανή μετάδοση πριν τον αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών Αγγλία - Γκάνα

20:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε η μητέρα των Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της - Αναζητείται ο δράστης

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Πατρών-Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Στη φόρα τα άπλυτα του Κένεντι: Τι αποκάλυψε ο πρώην της δημοσιογράφου με την οποία είχε σχέση

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και οι φόροι μειώνονται - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο σύνθετη μεταρρύθμιση

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναπτύσσει αντιαεροπορικά συστήματα Arrow για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στιγμή της άφιξης του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε Live την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες «κλείδωσε» το GFS - Στο επίκεντρο η Αττική

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: «Πολύ τρομακτικές» οι ουκρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά της Τουρκίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το Σάββατο - Πού και πότε θα χτυπήσει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και αύριο Πέμπτη! Νέα 24ωρη απεργία των αυτοκινητιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ