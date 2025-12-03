Καιρός: Πώς θα ονομαστεί η επόμενη κακοκαιρία μετά την «Adel» – Έρχεται ο «Byron»;

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «επισκέπτονται» ξανά την επικράτεια τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επιμείνουν έως και το Σάββατο (06/12), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο καιρός παρουσιάζει ξανά επιδείνωση, μερικές μόλις μέρες μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Adel, που άφησε πίσω της μεγάλες καταστροφές και ολόκληρα χωριά «κομμένα στη μέση».

Όμως, μετά την Adel ποια κακοκαιρία ακολουθεί; Σύμφωνα με την ονοματοδοσία κακοκαιριών για την περίοδο 2025 – 2026, θα ασχοληθούμε με τον Byron.

Για την περίοδο Οκτώβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2026, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ), αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες και είναι τα ακόλουθα:

Adel, Byron, Cornaro, David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra, Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval, Zorbas.

Από τo 2021, η ΕΜΥ σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, συγκρότησε την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα

Η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη άρχισε το 1995 από ομάδα προγνωστών καιρού (WGCEF) αριθμού Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, η οποία αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET), με σκοπό να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων.

Για αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκαν ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, με κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Η συνεργασία της ΕΜΥ με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ (Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου), συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων, σε εβδομαδιαίες (ή και συχνότερες, όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτών, συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή, οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος (ή όχι) σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο. Σημειώνεται ότι αν έχει ήδη δοθεί όνομα σε κακοκαιρία από άλλη ομάδα (π.χ. αυτή της Κεντρικής Μεσογείου) και αυτή ακολούθως αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό το όνομα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί.

