Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία
Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται στη Μεσσηνία
Η κακοκαιρία Byron χτυπάει με σφοδρότητα τη δυτική Μεσσηνία με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πύλου Νέστορος.
Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει:
«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»
