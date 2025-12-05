Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται στη Μεσσηνία

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία Byron χτυπάει με σφοδρότητα τη δυτική Μεσσηνία με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πύλου Νέστορος.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία BYRON: Σε ετοιμότητα οι αρχές στη Λακωνία για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα νέα προβλήματα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι

00:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές στη Wall Street

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκλωβισμό στη Βόνιτσα: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

23:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Σε τροχιά μεταλλίου η Ντουντουνάκη! Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανελλήνιο ρεκόρ

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνευτική συμφωνία Κονγκό-Ρουάντας υπό τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώ οι μάχες συνεχίζονται

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η πόλη είναι ο «επίγειος παράδεισος» των συνταξιούχων από όλο τον κόσμο

23:06ΚΑΙΡΟΣ

Kακοκαιρία Byron: Σε Λακωνία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχή έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης - 62 χιλ στο Γκάζι

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τέλος στις κλειδοθήκες για το check-in σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Πρόστιμα έως 400 ευρώ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανία: Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας έθεσε ο Μερτς ενόψει της ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Χίο, Σάμο και Δωδεκάνησα - Επικίνδυνο το επόμενο 24ωρο

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για να «γιορτάσει» τα Χριστούγεννα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το Ισραήλ κανονικά στον διαγωνισμό – Ντόμινο αποχωρήσεων

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

11:44ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός «φωτίζει» το Ελευθέριος Βενιζέλος - Συγκλονιστικό βίντεο

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Kακοκαιρία Byron: Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι - Κάτοικοι προσπαθούν να ανοίξουν τα φρεάτια μέσα στη βροχή - Αποκλειστικά βίντεο και φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ