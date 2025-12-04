Κοψιάλης στο Newsbomb.gr: Έπαιρνα από το περίπτερο δύο σαλάμια πριν πάω στο εστιατόριο

Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν φτάσω στο εστιατόριο για φαγητό, εξομολογήθηκε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στην ημερίδα του Newsbomb.gr για την υπερφαγία.

Ο Content Creator μίλησε για την προσωπική του ιστορία και την μάχη του με την υπερφαγία με την Σοφία Μαυραντζά, Content Director της DPG Digital Media. Επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο και πως σε καμία περίπτωση, κανείς να μην θεωρήσει ότι είναι «οκ» αυτό που κάνει, είπε πως «η υπερφαγία σου τη βαράει και θα πάρεις να φας ό,τι βρεις».

«Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω. Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ - τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ;» είπε και συνέχισε: «Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω».

Τόνισε επίσης πως θεωρεί πως είναι ασθενής και εξήγησε πως δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του με αυτά που κάνει: «Το θεωρώ ασθένεια, πολλοί λένε "αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το", δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλω ούτε ένας άνθρωπος να με δει και να πιστέψει ότι αυτό το σώμα είναι υγεία».

