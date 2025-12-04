Αγαπηδάκη στο Newsbomb: Δωρεάν φάρμακα για 8.000 Έλληνες με δείκτες μάζας σώματος πολύ υψηλούς

Δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας θα μπορούν να προμηθευτούν άμεσα περί τους 8.000 Έλληνες με δείκτες μάζας σώματος πολύ υψηλούς, στο πλαίσιο νέου προγράμματος του υπουργείου Υγείας, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το οποίο υπογράφεται έως την Δευτέρα, το αργότερο, όπως ανακοίνωσε στην ημερίδα του Newsbomb.gr η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Αμαλία Κάτζου και Ειρήνη Αγαπηδάκη στην ημερίδα του Newsbomb.gr

Η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε πως το πρόγραμμα αυτό θα αφορά σε όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα δωρεάν καρδιαγγειακών εξετάσεων, οι οποίοι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί Δείκτης Μάζας Σώματος, υψηλός, θα λάβουν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ένα παραπεμπτικό για την παχυσαρκία. Ο γιατρός εφόσον το κρίνει θα μπορεί να συνταγογραφήσει εντελώς δωρεάν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, ακόμα και τα ακριβά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπουργός.

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Στην ημερίδα του Newsbomb.gr που γίνεται σε συνδιοργάνωση με την UNICEF, και είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και τις λύσεις για την παχυσαρκία, η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του υπουργείου για την παιδική παχυσαρκία, προαναγγέλλοντας αλλαγές στα κυλικεία των σχολείων από το νέο έτος. Παράλληλα, παρότρυνε τους γονείς να επιστρέψουν στη μεσογειακή διατροφή και να αφήσουν κατά μέρος τις μόδες στη διατροφή, ενώ τόνισε πως είναι σημαντικό να αναζητούν βοήθεια εγκαίρως, μέσω των παιδιάτρων.

Αμαλία Κάτζου και Ειρήνη Αγαπηδάκη στην ημερίδα του Newsbomb.gr

