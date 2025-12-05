Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό
Νέο πλήγμα του στρατού των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον Ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό.
«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον Ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).
Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου
01:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία
00:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι
00:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές στη Wall Street
08:56 ∙ WHAT THE FACT