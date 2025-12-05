Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Νέο πλήγμα του στρατού των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον Ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον Ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στόχος μου η πολιτική αλλαγή – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το σχόλιο για τον Τσίπρα

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Το Σάββατο στήνεται το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία BYRON: Σε ετοιμότητα οι αρχές στη Λακωνία για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα νέα προβλήματα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι

00:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές στη Wall Street

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκλωβισμό στη Βόνιτσα: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

23:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Σε τροχιά μεταλλίου η Ντουντουνάκη! Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανελλήνιο ρεκόρ

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνευτική συμφωνία Κονγκό-Ρουάντας υπό τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώ οι μάχες συνεχίζονται

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στόχος μου η πολιτική αλλαγή – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το σχόλιο για τον Τσίπρα

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

15:55ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας σκοτώσουμε και θα βρεθείτε σε χαντάκι» - Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της για την υπόθεση revenge porn

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Προς απεργία διαρκείας τα ταξί: Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών - Ο Λυμπερόπουλος ζητά συνάντηση με Κυρανάκη

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Kακοκαιρία Byron: Κατέρρευσε μαντρότοιχος ανάμεσα σε σχολείο και παιδική χαρά στη Μάνη - Δείτε φωτογραφίες

20:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ