Γιάννης Φιλιππάκος

Λευκός Οίκος: Ναύαρχος και όχι ο Χέγκσεθ διέταξε το δεύτερο πλήγμα σε σκάφος ανοικτά της Βενεζουέλας

O επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM), ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ

Το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα που εξαπολύθηκε τον Σεπτέμβριο σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά, διατάχθηκε από ναύαρχο, διαβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της εντολής, παρά τον αυξανόμενο σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ, ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ήταν εκείνος που έδωσε τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, στόχος της επιχείρησης ήταν να σκοτωθούν οι δύο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος.

Η ίδια πρόσθεσε πως ο ναύαρχος είχε «πλήρως το νομικό δικαίωμα» να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η Washington Post αποκάλυψε την Παρασκευή ότι πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε διατάξει να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος. Αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δύο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο. «Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», ανέφερε πηγή της εφημερίδας.

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε ωστόσο τον υπουργό του, λέγοντας: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, στην πλειονότητά τους στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον, έχουν πραγματοποιηθεί πλήγματα εναντίον τουλάχιστον 20 σκαφών, με τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ωστόσο, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εκφράζει ενστάσεις, κάνοντας λόγο για «βάσιμες ενδείξεις» διάπραξης «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

