Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

Το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε για την ασφάλεια των φιλάθλων, λόγω της κακοκαιρίας.

Μια απόφαση που αποτέλεσε τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για το μπάσκετ και τον αθλητισμό της χώρας, αλλά για την Ελλάδα την ίδια!

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, πάντως, έπαιξαν κανονικά, με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να «διαλύει» 125-104 την Παρί, σημειώνοντας ρεκόρ σκοραρίσματος σε αγώνα χωρίς παράταση.

Στο Βελιγράδι, η Παρτιζάν νίκησε 92-85 την Μπάγερν Μονάχου, στο πρώτο παιχνίδι στην μετά-Ομπράντοβιτς εποχή. Όλο το γήπεδο ήταν υπέρ του Σέρβου τεχνικού, αποδοκιμάζοντας παίκτες και διοίκηση.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη τα… χρειάστηκε, αλλά λύγισε 87-80 τη Βιλερμπάν και συνεχίζει μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Ερυθρός Αστέρας 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Μονακό 9-5 Ολυμπιακός 8-5 Φενερμπαχτσέ 8-5 Βαλένθια 8-5 Μπαρτσελόνα 8-5 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 8-6 Αρμάνι Μιλάνο 7-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Ντουμπάι 6-7 Αναντολού Εφές 5-9 Παρί 5-9 Μπάγερν Μονάχου 5-9 Παρτιζάν 5-9 Μπασκόνια 4-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10 Βιλερμπάν 3-11

Η 14η αγωνιστική της Euroleague

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό – Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε ΑΝΑΒΟΛΗ

Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 92-85

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 21:00

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 21:30

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30

