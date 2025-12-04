Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας

Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και το ΣΕΦ, οδήγησαν σε αυτή την αναγκαστική απόφαση ντροπής για την χώρα. Πλέον μένει να φανεί η τύχη του αγώνα, κάτι που θα εξαρτηθεί από την διοργανώτρια.

Η επίσημη αιτία αναβολής, είναι η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική. Τη στιγμή που το ΣΕΦ ήταν γεμάτο προβλήματα και ουσιαστικά δε θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».