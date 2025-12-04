Οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Η κακοκαιρία και η κατάσταση του ΣΕΦ, οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Η αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Euroleague, θα διεξαχθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Με τα σενάρια που υπάρχουν να είναι δύο.

Οι δύο ομάδες είναι σε επαφή για να βρουν την καλύτερη λύση που να βολεύει και τους δύο. Παράλληλα, η Euroleague θα λάβει την τελική απόφαση.

Το ένα σενάριο που αυτή τη στιγμή δεν είναι το επικρατέστερο, αφορά τη διεξαγωγή του ματς την ερχόμενη εβδομάδα. Είτε στις 9 είτε στις 10 Δεκεμβρίου (Τρίτη ή Τετάρτη). Την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με την Μπαρτσελόνα.

Το δεύτερο σενάριο, θέλει το ματς να διεξάγεται στις 30 Δεκεμβρίου. Τρεις μέρες πριν το αιώνιο ντέρμπι για την Euroleague Που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου.