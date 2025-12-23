Αταμάν: «Αισιόδοξοι για Λεσόρ, θέλαμε να δώσουμε τον Γκριγκόνις» - Τι είπε για Γιούρτσεβεν

Μετά την εντυπωσιακή ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε τα θέματα που αφορούν την ομάδα του.

Αταμάν: «Αισιόδοξοι για Λεσόρ, θέλαμε να δώσουμε τον Γκριγκόνις» - Τι είπε για Γιούρτσεβεν
Αναφέρθηκε στο μέλλον του Γιούρτσεβεν, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ομάδα, ενώ μίλησε και για την επιστροφή του Λεσόρ, η οποία αναμένεται να προσφέρει λύσεις στη φροντλάιν. Παράλληλα, σχολίασε την περίπτωση του Γκριγκόνις και υπογράμμισε την εξαιρετική εμφάνιση του Όσμαν, ο οποίος ήταν καθοριστικός στην ανατροπή και τη νίκη των «πράσινων».

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Στο πρώτο ημίχρονο η άμυνα μας ήταν σοφτ. Πέτυχαν 50 πόντους, αλλά μόνο 4 τρίποντα. Η Ζαλγκίρις είχε 17 καλάθια στο ζωγραφιστό και χρησιμοποιούσαν alley-opps. Μιλήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια. Προσπαθήσαμε να προστατέψουμε το ζωγραφιστό. Το ματς ήταν 100% στον έλεγχο της Ζαγλκίρις μετά από 25 λεπτά. Αλλά μετά ο Όσμαν πέτυχε σημαντικούς πόντους, οι Ναν και Σορτς άρχισαν να σκοράρουν, βελτιώσαμε την πίεση στην άμυνα και πήραμε μία σημαντική νίκη. Διότι σε αυτή την τρομερή ατμόσφαιρα, το να χάνεις με 15 πόντους μετά από 25 λεπτά και να κάνεις ανατροπή είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Για τον Σορτς: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητα του Σορτς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχαμε τον Σλούκα και έτσι πήρε περισσότερα λεπτά. Πρέπει να μοιράσουμε τα λεπτά σωστά και θα είμαστε καλύτεροι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα του Σορτς».

Για την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα και αν μπορεί να πάει στο Final-Four: «Δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί στις 2/1 παίζουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι σημαντικό ματς. Είμαστε στον σωστό δρόμο. Ειδικά αυτές οι δύο νίκες με την Φενέρ και με την Ζαλγκίρις είναι σημαντικές. Η βαθμολογία είναι περίεργη. 10-12 ομάδες απέχουν έναν βαθμό. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να φτάσουμε στα pla-offs και στην τέταρτη θέση, για να έχουμε το πλεονέκτημα».

Για τον Λεσόρ και αν θα επιστρέψει φέτος: «Δεν ξέρω. Οι ιατροί είναι αισιόδοξοι. Θα δούμε. Θέλει ακόμα έναν μήνα για να τσεκάρουμε την κατάστασή του. Είμαστε αισιόδοξοι».

Για την άμυνα στον Φρανσίσκο: «Είναι φυσιολογικό. Όταν βλέπεις την Ζαλγκίρις βλέπεις πως ο Φρανσίσκο είναι ο βασικός παίκτης στην επίθεση. Τον πιέσαμε με τον Καλαϊτζάκη και τον Γκραντ. Ήταν κλειδί για να κερδίσουμε. Ο Ουλάνοβας έβαλε πόντους από την γωνία, δεν είναι το στυλ τους. Τους χαλάσαμε την επίθεση».

Για τον Γκριγκόνις: «Μετά από τον τραυματισμό δεν έπαιξε. Του δώσαμε μερικά λεπτά στην αρχή της σεζόν. Είδαμε πως δεν έχει ρυθμό. Ο Γκριγκόνις πρέπει να παίξεις. Αλλά έχουμε τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο. Είναι δύσκολο. Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι καλός άνθρωπος. Είναι σημαντικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Δουλεύει σκληρά. Δεν είναι στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Πρέπει να παίξει, αλλά δεν ξέρω. Θέλαμε να τον δώσουμε για 1-2 μήνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πάρει λεπτά και μετά να επιστρέψει. Αλλά δεν ήθελε να πάει. Δεν υπάρχουν λεπτά, αυτό είναι το πρόβλημα».

Για τον Γιούρτσεβεν: «Θα δούμε. Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομάδα. Όλοι οι παίκτες ξέρουν το σύστημα. Θα πάρει την απόφασή του. Τα τελευταία ματς προσέφερα πολλά. Είναι σημαντικός παίκτης. Με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να είναι ο βασικός σέντερ. Ελπίζω να πάρει μία καλή απόφαση για την καριέρα του».

