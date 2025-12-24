Παναθηναϊκός AKTOR: Κατοστάρης ο Γκραντ στην Euroleague με το «τριφύλλι»

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε στο Κάουνας την 100η του εμφάνιση με τους «πράσινους» στην Euroleague, όντας στην ομάδα από τη σεζόν 2023-24.

Ήρθε… αθόρυβα και με τις εμφανίσεις του έκανε «κρότο». Ο Τζέριαν Γκραντ είναι στον Παναθηναϊκό AKTOR από το καλοκαίρι του 2023 και αποτελεί μία απ’ τις σταθερές στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Στο Κάουνας, στην τελευταία αναμέτρηση για το 2025, «έπιασε» ένα ξεχωριστό επίτευγμα.

Ο Γκραντ έκανε την 100η του εμφάνιση στη Euroleague με το «τριφύλλι» στο στήθος. Έχοντας σε αυτή την διαδρομή, την κατάκτηση στο Βερολίνο το 2024 και τη συμμετοχή στο Final-Four του Άμπου Ντάμπι το 2025.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«100 φορές σε αγωνιστικό χώρο της Euroleague με τα Πράσινα.

Ο Τζέριαν Γκραντ “έπιασε” ένα ξεχωριστό επίτευγμα με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Σεβασμός στο ταξίδι».

