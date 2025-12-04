Κολύμβηση: Σε τροχιά μεταλλίου η Ντουντουνάκη! Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανελλήνιο ρεκόρ

Η 30χρονη κολυμβήτρια κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ημιτελική σειρά της με 55.66, βελτιώνοντας σημαντικά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (55.98).

Την προηγούμενη κορυφαία επίδοση είχε σημειώσει στις 9 Δεκεμβρίου 2023, στην αντίστοιχη διοργάνωση του Οτοπένι, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ντουντουνάκη ήταν δεύτερη και στο σύνολο, πίσω μόνο από τη Σουηδή, Λουίζ Χάνσον (55.39), που είναι και η κάτοχος του τίτλου. Η Ελληνίδα αθλήτρια δείχνει ότι είναι σε θέση να πάρει ένα μετάλλιο στον τελικό της Παρασκευής (5/12, 20:49), κάτι που αν συμβεί θα είναι για τέταρτη σερί φορά σε αυτό το αγώνισμα.

Η Γεωργία Δαμασιώτη έχασε για λίγο το εισιτήριο για τον τελικό, καθώς κατετάγη 10η με 57.26, έναντι 57.18 της Ουγγαρέζας Πάνα Ουγκράι, που πέρασε ως όγδοη. Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου έχει ρεκόρ 57.12 (από πέρυσι) και η πρόκριση ήταν μέσα στις δυνατότητές της, όμως θα έχει άλλη μία -ίσως και καλύτερη- ευκαιρία στα 200μ. πεταλούδα.

Το βράδυ της Παρασκευής (05/12), πέρα από την Ντουντουνάκη, θα αγωνιστεί και η Άρτεμις Βασιλάκη, στον τελικό των 800μ. ελεύθερο (20:26).

