Τροχαίο με εγκλωβισμό στη Βόνιτσα: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Για σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση κάνουν λόγο οι αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου ατυχήματος που συνέβη μετά τον κόμβο του Αγίου Νικολάου προς Άκτιο στην περιοχή της Βόνιτσας το απόγευμα της Πέμπτης (04/12).

Ένα όχημα με δύο επιβάτες συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν τρεις επιβάτες.

Οι τρεις επιβάτες του ενός οχήματος δείχνουν να είναι καλά στην υγεία τους ενώ η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να απεγκλωβίσει τους άλλους δύο από το όχημα που έχει ανατραπεί.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα από την Λευκάδα και την Πρέβεζα.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκαν δύο τραυματίες.

