Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με το οποίο στέρησε τη ζωή ενός 24χρονου και τραυμάτισε σοβαρά την 21χρονη φίλη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη για το κακό που προκάλεσε και δήλωσε μετανιωμένος.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να είπε ενώ ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.

Η στιγμή του τροχαίου στη Λούτσα: