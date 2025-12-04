Λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για να «γιορτάσει» τα Χριστούγεννα

Ένας λευκός καρχαρίας βάρους 300 κιλών, ονόματι Bella, ταξιδεύει από τον Καναδά προς την πόλη Βιρτζίνια Μπιτς για να κάνει... Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Τον Ιούλιο, ο νεαρός καρχαρίας είχε εντοπιστεί στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Καναδά και είχε σημαδευτεί με έναν πομπό GPS και τώρα φαίνεται να κατευθύνεται ανατολικά της Βιρτζίνια, ταξιδεύοντας με γρήγορο ρυθμό από το Μοντόκ της Νέας Υόρκης προς την περιοχή Τσέζαπικ Μπέι.

Η Bella ο καρχαρίας SWNS μέσω New York Post

Οι ερευνητές λένε ότι οι κινήσεις του ψαριού υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι λευκοί καρχαρίες ταξιδεύουν από ακτή σε ακτή στα τέλη του φθινοπώρου και τον χειμώνα, και η παρουσία του κοντά στις παραλίες είναι φυσιολογική και ενέχει ελάχιστο κίνδυνο.

Η μακροχρόνια παρακολούθηση της Bella μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίσουν τις περιοχές ζευγαρώματος των λευκών καρχαριών, προσφέροντας σπάνια στοιχεία για τον κύκλο ζωής του είδους.

Ο ιδρυτής της OCEARCH και θαλάσσιος βιολόγος, Chris Fischer, ο οποίος παρακολουθεί το θηλυκό μήκους 3 μέτρων, λέει ότι η Bella αρχικά εντοπίστηκε 20 μίλια δυτικά του Καταφύγιου άγριας ζωής της Βιρτζίνια και στην συνέχεια 32 μίλια βορειοανατολικά της Βιρτζίνια Μπιτς.

Ο ειδικός, ο οποίος παρακολουθεί επίσης τον «Contender» – τον μεγαλύτερο αρσενικό λευκό καρχαρία που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό – σημειώνει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες μπόρεσαν να καταγράψουν την ετήσια μετανάστευση της Bella προς τα νότια.

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην κατανόηση της συμπεριφοράς των λευκών καρχαριών κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού.