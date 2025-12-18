Συντριβή ιδιωτικού τζετ στις ΗΠΑ: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

Ο οδηγός του NASCAR Greg Biffle, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του σκοτώθηκαν στο φρικτό αεροπορικό δυστύχημα στη Βόρεια Καρολίνα

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στις ΗΠΑ: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο
Ο οδηγός του NASCAR Greg Biffle και η οικογένειά του έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ στη Βόρεια Καρολίνα την Πέμπτη (18/12), σύμφωνα με πολλές πηγές, με συνολικά έξι άτομα να σκοτώνονται στο φρικτό δυστύχημα.

Ο συνταξιούχος οδηγός του NASCAR Greg Biffle, η σύζυγός του Cristina Grossu Biffle και τα δύο τους παιδιά ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα στη Βόρεια Καρολίνα το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον βουλευτή Richard Hudson, φίλο της οικογένειας.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του Greg, της Cristina και των παιδιών τους, και η καρδιά μου είναι με όλους όσους τους αγαπούσαν», έγραψε ο Hudson στο X την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. «Ήταν φίλοι που ζούσαν τη ζωή τους με επίκεντρο τη βοήθεια προς τους άλλους. Ο Greg ήταν ένας σπουδαίος πρωταθλητής του NASCAR που ενθουσίασε εκατομμύρια οπαδούς. Αλλά ήταν και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και θα τον θυμόμαστε τόσο για την προσφορά του προς τους άλλους όσο και για την ατρόμητη συμπεριφορά του στην πίστα».

Το Cessna C550 κατευθυνόταν προς τη Σαρασότα της Φλόριντα, όταν απογειώθηκε από το περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, περίπου μία ώρα έξω από τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με στοιχεία της FlightAware.

Το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί όταν συνετρίβη γύρω στις 10:15 π.μ. και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Greg Biffle είναι οδηγός της NASCAR και ήρωας που πραγματοποίησε εκατοντάδες αποστολές διάσωσης στη δυτική Βόρεια Καρολίνα με το ελικόπτερο του μετά τον τυφώνα Χέλεν.

Ο συνταξιούχος οδηγός του NASCAR Greg Biffle.

Ποιος ήταν ο Greg Biffle

Ο Greg Biffle ήταν ένας πρώην αστέρας του NASCAR που κέρδισε πρωταθλήματα σε δύο εθνικού επιπέδου διαγωνισμούς και αργότερα έγινε μακροχρόνιος διεκδικητής του Κυπέλλου.

Ο ντόπιος του Βανκούβερ της Ουάσιγκτον, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο εθνικό προσκήνιο κατά τη διάρκεια της σειράς NASCAR Winter Heat του 1995.

Ο Benny Parsons, μέλος του Hall of Fame του NASCAR, προέτρεψε τον ιδιοκτήτη της ομάδας Jack Roush να τον προσλάβει – μια κίνηση που ξεκίνησε την άνοδο του Biffle.

Γνωστός ως «The Biff», ανακηρύχθηκε Rookie of the Year (1998) της Truck Series και κέρδισε το πρωτάθλημα Truck (2000).

Στη συνέχεια, επανέλαβε την άνοδό του σε αυτό που είναι τώρα η Xfinity Series, κερδίζοντας το Rookie of the Year (2001) και τον τίτλο της σειράς (2002) – καθιστώντας τον τον πρώτο οδηγό που κέρδισε πρωταθλήματα τόσο στην Truck όσο και στην Xfinity.

Ο Biffle αγωνίστηκε full-time στη Cup Series από το 2002 έως το 2016, με συνολικά 19 νίκες σε 515 εκκινήσεις.

Τελείωσε έξι φορές στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης, συμπεριλαμβανομένης μιας δεύτερης θέσης το 2005.

Το 2023, η NASCAR τον ανακήρυξε έναν από τους 75 μεγαλύτερους οδηγούς της.

Ο «ιπτάμενος» Biffle

Ο Biffle είχε μακρά ιστορία στα αεροπλάνα.

Ο Biffle κατέχει άδεια ιδιωτικού πιλότου και έχει πετάξει τόσο αεροσκάφη όσο και ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την έκθεση της αεροπορικής βιομηχανίας, ο στόλος που κατέχει ο «ιπτάμενος Biffle» περιλαμβάνει ένα Dassault Falcon 50, ένα Cessna 210 και ένα ελικόπτερο Bell 206 με βάση το Στέιτσβιλ.

Η πτητική εμπειρία του Biffle χρησιμοποιήθηκε αργότερα στις καταστροφές του τυφώνα Χέλεν, όταν ο Biffle συμμετείχε σε πτήσεις με ελικόπτερο για την παράδοση βοήθειας στη δυτική Βόρεια Καρολίνα, που είχε πληγεί από τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Το NASCAR.com ανέφερε ότι οι πρώτες του αποστολές ήρθαν μετά από ένα κάλεσμα για βοήθεια από ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί στο Banner Elk, με πτήσεις διάσωσης που πραγματοποιούνταν από το Στέιτσβιλ.

Ο Biffle δημοσίευσε επίσης βίντεο που έδειχναν την έκταση των ζημιών και την ανάγκη για προμήθειες, καθώς οι προσπάθειες ανακούφισης αυξάνονταν.

Το WRAL ανέφερε αργότερα ότι προσφέρθηκε εθελοντικά στην Operation Helidrop, πετώντας σε απομακρυσμένες περιοχές και ρίχνοντας είδη πρώτης ανάγκης, όπως ινσουλίνη και EpiPens, σε ανθρώπους που είχαν αποκοπεί από τις πλημμυρισμένες οδούς.

*Με πληροφορίες από People, The Sun

