ΗΠΑ: Σε αστέρα του NASCAR ανήκε το αεροπλάνο που έπεσε - Αγωνία για την οικογενειά του
Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Statesville και να επιχείρησε αμέσως μετά να επιστρέψει
Στον αστέρα του NASCAR, οδηγό στους αγώνες ταχύτητας, Greg Biffle, ανήκει το αεροπλάνο που συνετρίβη σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Statesville και να επιχείρησε αμέσως μετά να επιστρέψει, για να προσγειωθεί. Όμως συνετρίβη στο αεροδρόμιο.
Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο αεροπλάνο, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν αναφερθεί πολλαπλοί θάνατοι.
Τοπικά μέσα πάντως ήδη ισχυρίζονται ότι στο αεροσκάφος επέβαινε ο αστέρας του Nascar μαζί με την οικογενειά του, κάτι που πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Ο Greg Biffle είναι ο οδηγός της NASCAR και ήρωας που πραγματοποίησε εκατοντάδες αποστολές διάσωσης στη Δυτική Βόρεια Καρολίνα με το ελικόπτερο του μετά τον τυφώνα Χέλεν.