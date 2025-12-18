ΗΠΑ: Σε αστέρα του NASCAR ανήκε το αεροπλάνο που έπεσε - Αγωνία για την οικογενειά του

Στον αστέρα του NASCAR, οδηγό στους αγώνες ταχύτητας, Greg Biffle, ανήκει το αεροπλάνο που συνετρίβη σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Statesville και να επιχείρησε αμέσως μετά να επιστρέψει, για να προσγειωθεί. Όμως συνετρίβη στο αεροδρόμιο.

Update..This was the flight path of the Cessna 550 Citation that took off from Statesville airport and immediately turned around and tried to land. It did crash on that landing attempt back at the airport. More-->https://t.co/kAMeQu1QQM pic.twitter.com/rBeME1bX8o — Brad Panovich (@wxbrad) December 18, 2025

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο αεροπλάνο, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν αναφερθεί πολλαπλοί θάνατοι.

Local media is reporting that the private jet, a Cessna Citation II, which crashed earlier this morning at Statesville Regional Airport in North Carolina, contained NASCAR Driver Greg Biffle, his wife, and children. pic.twitter.com/pDsc2ds9Kr — OSINTdefender (@sentdefender) December 18, 2025

Τοπικά μέσα πάντως ήδη ισχυρίζονται ότι στο αεροσκάφος επέβαινε ο αστέρας του Nascar μαζί με την οικογενειά του, κάτι που πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Greg Biffle είναι ο οδηγός της NASCAR και ήρωας που πραγματοποίησε εκατοντάδες αποστολές διάσωσης στη Δυτική Βόρεια Καρολίνα με το ελικόπτερο του μετά τον τυφώνα Χέλεν.

