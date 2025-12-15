Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μεξικό: Τουλάχιστον έξι νεκροί - Βίντεο
Στο αεροσκάφος επέβαιναν δέκα άτομα. Ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και οκτώ επιβάτες
Ένα ιδιωτικό τζετ που πετούσε από το Ακαπούλκο προς την Τολούκα του Μεξικού συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), λίγα μόλις μέτρα από τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τολούκα, «Adolfo López Mateos».
Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή San Pedro Totoltepec, προσκρούοντας σε μια αποθήκη που βρίσκεται στη γωνία των οδών Campo και San Pedro, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το αεροδρόμιο.
Η πρόσκρουση προκάλεσε έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του πιλότου, του συγκυβερνήτη και οκτώ επιβατών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ανασυρθεί έξι σοροί.