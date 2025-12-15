Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μεξικό: Τουλάχιστον έξι νεκροί - Βίντεο

Ένα ιδιωτικό τζετ που πετούσε από το Ακαπούλκο προς την Τολούκα του Μεξικού συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), λίγα μόλις μέτρα από τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τολούκα, «Adolfo López Mateos».

BREAKING: Small plane carrying 10 people crashes into building in Toluca, west of Mexico City. killing everyone on board pic.twitter.com/G5pLuAhNYV — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή San Pedro Totoltepec, προσκρούοντας σε μια αποθήκη που βρίσκεται στη γωνία των οδών Campo και San Pedro, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το αεροδρόμιο.

? TRAGEDY IN TOLUCA: Small Plane Crashes in San Pedro Totoltepec – Multiple Dead, Emergency Response Underway



A small private jet plummeted from the sky and slammed into a warehouse in Toluca's San Pedro Totoltepec neighborhood around midday on December 15, 2025, just blocks… pic.twitter.com/PBelaWUwrJ — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) December 15, 2025

Η πρόσκρουση προκάλεσε έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του πιλότου, του συγκυβερνήτη και οκτώ επιβατών.

✈️⚠️Cae avioneta cerca del aeropuerto de toluca



Una avioneta tipo Cessna 650 en San Pedro Totoltepec, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, transportaba a 10 personas y hasta el momento han sido localizados 6 cuerpos



?️RRSS#Toluca ✈️ #Avioneta #Edomex #ÚltimaHora pic.twitter.com/2Tg1wKPvLl — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) December 15, 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ανασυρθεί έξι σοροί.

???️? Avioneta privada se desploma en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto de Toluca.



Servicios de emergencia ya atienden la zona. En redes circulan imágenes de humo intenso tras el impacto.



? Sin datos oficiales aún. ? Noticia en desarrollo.#Toluca #Edomex pic.twitter.com/G2lUIY9uTE — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) December 15, 2025

