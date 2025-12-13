Γερμανία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και συνετρίβη στη μέση του δρόμου

Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στην οδό Neckarauer Straße, στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mannheimer Morgen», το αεροσκάφος, κατά την προσγείωση, πέρασε ανάμεσα από δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και σταμάτησε στη μέση του δρόμου, υποφέροντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν τρία άτομα: δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ο 23χρονος πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες, ένας 37χρονος και η 23χρονη σύντροφός του, υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Και οι τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το αεροπλάνο σχεδόν ολοσχερώς καταστραμμένο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ομάδες διάσωσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο βλάβης στον κινητήρα ως πιθανή αιτία της αναγκαστικής προσγείωσης.

Η ζημιά στο αεροσκάφος εκτιμάται σε περίπου 400.000 ευρώ και το αεροπλάνο ρυμουλκήθηκε. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.