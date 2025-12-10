Σουδάν: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

Ο σουδανικός τακτικός στρατός δεν αποκάλυψε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος και δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα κανείς απολογισμός

Newsbomb

Σουδάν: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεταγωγικό των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί την Τρίτη σε βάση της αεροπορίας στο ανατολικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο όλα τα μέλη του πληρώματός του, δήλωσαν δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στον τακτικό στρατό.

Καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στον διάδρομο της βάσης Οσμάν Ντίγκνα, στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα, το μεταγωγικό, τύπου Ιλιούσιν Il-76, υπέστη «τεχνική βλάβη», που προκάλεσε την τραγωδία, εξήγησε η μια από τις πηγές, οι οποίες εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Όλα τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στο δυστύχημα», συμπλήρωσε η δεύτερη πηγή.

Ο σουδανικός τακτικός στρατός δεν αποκάλυψε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος και δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα κανείς απολογισμός. Δεν είναι σαφές τι μετέφερε.

Το τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος σοβιετικού σχεδιασμού, με μήκος σχεδόν 47 μέτρων, άνοιγμα πτερύγων σχεδόν 51 μέτρων και εμβέλεια κάπου 4.400 χλμ., έχει κατά κανόνα πενταμελές πλήρωμα. Δείγματα του τύπου χρησιμοποιούνται για χρόνια από τον στρατό του Σουδάν για τη μεταφορά υλικού και προσωπικού.

Από τον Απρίλιο του 2023 στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), στον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί δώδεκα εκατομμύρια κάτοικοι κι έχουν υποστεί πελώρια καταστροφή οι υποδομές της αχανούς χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:54ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

02:02ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο»

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Καταδίκη Γκουτέρες για τη δίκη υπαλλήλων του ΟΗΕ από τους Χούθι

01:16ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες του M23 εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νευρικότητα λίγο πριν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένουν για δεύτερη νύχτα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» οι κτηνοτρόφοι

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες μπανάνες ξεβράστηκαν στις ακτές αφού ανετράπη φορτηγό πλοίο - Δείτε βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για το πρόστιμο στο Χ: «Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία μας, εφόσον δραστηριοποιήστε εδώ»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Η στιγμή που φώκια σέρνεται στο χιόνι και αφήνει εντυπωσιακά ίχνη πίσω της

23:06ΕΛΛΑΔΑ

«Οσμή» σκανδάλου στην Εύβοια: Έρευνες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ψάχνουν πού πήγαν 6,5 εκατ. ευρώ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη: Ο θάνατος των άστρων και η ζωή στη Γη είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένα

22:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια κακή περίοδος «έκαψε» Πανιώνιο και Καρδίτσα σε Eurocup και BCL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

19:56LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Ο «άγνωστος» χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία και οι δυσκολίες για να μείνει έγκυος

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για εκλογές και καλεί ΗΠΑ και Ευρώπη να εγγυηθούν την ασφάλειά τους

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρόντος «δίνει» Παπανδρέου και Λοβέρδο για το σκάνδαλο της ΜΚΟ

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης 40χρονου - Super puma δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές της Αττικής πού θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

21:17LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε

02:02ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο»

14:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προέβλεψε την επόμενη πανδημία - Πού θα ξεκινήσει και από ποιο ζώο

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:28ΕΛΛΑΔΑ

2 Ιανουαρίου: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, λαϊκές αγορές – Θα λειτουργήσουν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ