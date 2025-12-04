Νότιο Σουδάν: Ένοπλος έκανε αεροπειρατεία σε αεροσκάφος - Ζήτησε από τον πιλότο να πάει στο Τσαντ

Χάος επικράτησε σε ένα μικρό αεροπλάνο μιας ευαγγελικής χριστιανικής ομάδας, στο Νότιο Σουδάν την Τρίτη, όταν ένας ένοπλος άνδρας απαίτησε από τον πιλότο να πετάξει το αεροσκάφος στο Τσαντ, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ύποπτος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα με την κατηγορία της αεροπειρατείας, μετά την προσγείωση του αεροπλάνου για αναγκαστικό ανεφοδιασμό.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δεν σημειώθηκε τραυματισμός ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας ένοπλος άνδρας ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους — ένα Cessna Grand Caravan, ιδιοκτησίας της Samaritan's Purse — από την στιγμή που αναχώρησε από την Τζούμπα, την πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν. Το αεροσκάφος μετέφερε ιατρικά εφόδια στην απομακρυσμένη βορειοανατολική κομητεία Maiwut, όπου η Samaritan's Purse παρέχει ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ένοπλος είχε μπει κρυφά στο αεροπλάνο και κρυβόταν στην πίσω καμπίνα πριν από την απογείωση.

Αφού έκανε κύκλους για αρκετές ώρες, ο πιλότος είπε στον δράστη ότι το αεροσκάφος χρειαζόταν ανεφοδιασμό και στη συνέχεια προσγειώθηκε στη βόρεια πόλη Wau, όπου ο ένοπλος συνελήφθη, σύμφωνα με τον Santino Udol Mayen, εκπρόσωπο της αστυνομίας της πολιτείας Western Bahr el Ghazal, όπου βρίσκεται η Wau.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Yasir Mohammed Yusuf, κάτοικος της Διοικητικής Περιοχής Abyei, ενός πλούσιου σε πετρέλαιο εδάφους που αποτελεί αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του Νότιου Σουδάν και του Σουδάν.

Τα κίνητρά του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε οι λόγοι για τους οποίους ήθελε να πετάξει στο Τσαντ, μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής που δεν συνορεύει με το Νότιο Σουδάν, αλλά βρίσκεται στην ίδια περιοχή.