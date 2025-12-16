Συντριβή αεροσκάφους στο Μεξικό: 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά - Βίντεο

Διασώστες στο σημείο της συντριβής αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο της Τολούκα στο Μεξικό, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή μικρού ιδιωτικού αεροπλάνου στο κεντρικό Μεξικό τη Δευτέρα (15/12), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ιδιωτικό τζετ επιχείρησε αναγκαστική προσγείωσε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Σαν Ματέο, Ατένκο — περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Πόλης του Μεξικού —αλλά προσέκρουσε σε αποθήκη και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το ABC7.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Ακαπούλκο και κατευθυνόταν προς την Τολούκα, σύμφωνα με το ABC.

“Nos estamos desplomando”.

Ese fue el mensaje que el piloto de un jet privado envió a la torre de control segundos antes del accidente en Toluca.

La aeronave, procedente de Acapulco, cayó a metros de la pista del aeropuerto.

Murieron las 10 personas a bordo.

Autoridades… pic.twitter.com/jZjutOE4FF — La Jornada (@lajornadaonline) December 15, 2025

Λόγω του ότι η αποθήκη περιείχε δεξαμενές καυσίμων και αερίου, πραγματοποιήθηκε εκκένωση του κτιρίου μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας της Πολιτείας του Μεξικού Cristóbal Castañeda, όπως μεταδίδει το ABC7.

✈️ ACCIDENTE AÉREO EN TOLUCA



Una avioneta privada (jet ejecutivo, presuntamente Cessna Citation III XA-PRO) se desplomó este 15 de diciembre de 2025 durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Toluca.



? Zona industrial de San Pedro Totoltepec, cerca de bodegas de… pic.twitter.com/uYfkh4Mn7v — Azteca (@MORRIS80766176) December 15, 2025

Περίπου 130 άτομα εκκενώθηκαν από την περιοχή, δήλωσε η δήμαρχος του San Mateo Atenco, Ana Muñiz, στο Milenio Televisión. Ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Adrián Hernández, επιβεβαίωσε ότι στο ατύχημα έχασαν τη ζωή τους δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι.

✈️ Se estrella aeronave en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca, en la colonia San Pedro Totoltepec, Estado de México



Primeros reportes indican que habría impactado una bodega.

? Redes Sociales #Avion #toluca #sanpedrototoltepec #edomex pic.twitter.com/bQF8AhSJVS — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) December 15, 2025

«Περιστράφηκε σαν να όταν σπάει ένας ανεμιστήρας», είπε ο Octavio Contreras, κάτοικος της περιοχής, για το ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. «Τότε ακούσαμε την έκρηξη, ακόμα και το φορτηγό μας κουνήθηκε και μετά είδαμε καπνό».