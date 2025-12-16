Συντριβή αεροσκάφους στο Μεξικό: 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά - Βίντεο
Το αεροπλάνο προσπάθησε να κάνει αναγκαστική προσγείωσε σε γήπεδο ποδοσφαίρου, και τυλίχθηκε στις φλόγες
Δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή μικρού ιδιωτικού αεροπλάνου στο κεντρικό Μεξικό τη Δευτέρα (15/12), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Το ιδιωτικό τζετ επιχείρησε αναγκαστική προσγείωσε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Σαν Ματέο, Ατένκο — περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Πόλης του Μεξικού —αλλά προσέκρουσε σε αποθήκη και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το ABC7.
Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Ακαπούλκο και κατευθυνόταν προς την Τολούκα, σύμφωνα με το ABC.
Λόγω του ότι η αποθήκη περιείχε δεξαμενές καυσίμων και αερίου, πραγματοποιήθηκε εκκένωση του κτιρίου μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας της Πολιτείας του Μεξικού Cristóbal Castañeda, όπως μεταδίδει το ABC7.
Περίπου 130 άτομα εκκενώθηκαν από την περιοχή, δήλωσε η δήμαρχος του San Mateo Atenco, Ana Muñiz, στο Milenio Televisión. Ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Adrián Hernández, επιβεβαίωσε ότι στο ατύχημα έχασαν τη ζωή τους δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι.
«Περιστράφηκε σαν να όταν σπάει ένας ανεμιστήρας», είπε ο Octavio Contreras, κάτοικος της περιοχής, για το ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. «Τότε ακούσαμε την έκρηξη, ακόμα και το φορτηγό μας κουνήθηκε και μετά είδαμε καπνό».