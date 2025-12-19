Σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου

Ο Κωνσταντίνος Α΄ της Ελλάδας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου.

  • 1913 – Επιδημία τύφου εμφανίζεται στην Αθήνα, λόγω μόλυνσης του νερού στο δημοτικό υδραγωγείο. Τα θύματα υπερβαίνουν τα 300.
  • 1920 – Ο Κωνσταντίνος Α΄ της Ελλάδας επιστρέφει ως βασιλιάς των Ελλήνων μετά τον θάνατο του γιου του, Αλεξάνδρου Α', και το δημοψήφισμα της 5ης Δεκεμβρίου.
  • 1996 – Πεθαίνει ο Ιταλός ηθοποιός, Μαρτσέλο Μαστρογιάνι
  • 2001 – Καταγράφεται στη Μογγολία η υψηλότερη βαρομετρική πίεση στα χρονικά (1085.6 hPa)
  • 2016 - Φορτηγό παρασέρνει 12 ανθρώπους που σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά, στο Βερολίνο. Η ανάληψη ευθύνης έγινε από το Ισλαμικό Κράτος.
