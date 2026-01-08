Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον

Αφού εξάντλησε όπως φαίνεται την οδό των συνομιλιών, ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Γκράχαμ, ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ένα διακομματικό νομοσχέδιο για κυρώσεις, το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί επεξεργάζονται από κοινού εδώ και αρκετούς μήνες.

Η συγκυρία ειναι σημαντική. Όπως υποστηρίζει ο Γκράχαμ, η Ουκρανία κάνει παραχωρήσεις στο όνομα της ειρήνης, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν περιορίζεται σε δηλώσεις και συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μια βασική διάταξη του νομοσχεδίου θα έδινε στον πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να τιμωρεί τις χώρες που αγοράζουν φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, χρηματοδοτώντας έτσι την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Η εστίαση είναι στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν άμεση οικονομική πίεση για να τις ωθήσουν να εγκαταλείψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Γκράχαμ αναμένει ευρεία διακομματική υποστήριξη. Μια ψηφοφορία στη Γερουσία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα.