Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Μικρό διάλειμμα με βελτίωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο - Την Κυριακή η πιο δύσκολη ημέρα

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα (1-2/2), σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Η Αττική θα είναι από τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια κυρίως τις βραδυνές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου την Κυριακή (1/2) η Αττική αναμένεται να δεχτεί τεράστιο όγκο νερού, με τον μετεωρολόγο να εφιστά την προσοχή των πολιτών, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας που θα φέρει ακόμη και χιόνια στις κορυφές της Πάρνηθας.

Στις υπόλοιπες περιοχές το σκηνικό του καιρού θα είναι άστατο με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 6-8, τοπικά 9 μποφόρ.

Ζιακοπούλου: Καθολική κακοκαιρία στη χώρα την Κυριακή

Για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι το πρωί της Παρασκευής έκανε λόγο η Νικολέτα Ζιακοπούλου, εφιστώντας την προσοχή στη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα όπου αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στη Θράκη καθώς έχει ήδη δεχθεί πολύ νερό, τα ποτάμια είναι στο όριό τους και έχουν σημειωθεί κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, γι’ αυτό και μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, ιδιαίτερα εκεί, ο κόσμος να είναι σε επιφυλακή.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν δυτικοί. Θα διώξουν τη σκόνη από την Κρήτη, που την έχει ταλαιπωρήσει πολύ και από το βράδυ της Παρασκευής και ιδιαίτερα το Σάββατο, θα έχουμε νέες βροχές στα νοτιότερα της χώρας, στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η Αττική είναι πιθανό να έχει κάποιες σύντομες βροχές το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο.

Πιο επικίνδυνη ημέρα θα είναι η Κυριακή, με καθολική κακοκαιρία στη χώρα, η οποία θα φέρει εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα, πολλές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Ο καιρός για αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή (30/1), με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr στα δυτικά, νότια και βορειοανατολικά αναμένονται νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα. Βροχές θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά και βόρεια, στα ορεινά της Κρήτης και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 5 έως 17, στην Ήπειρο από 4 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 15, στις Κυκλάδες από 12 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 16 και στην Κρήτη από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και μετά το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 4 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

