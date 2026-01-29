Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 5 περιοχές - «Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες»

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες σε παράκτιες και ορεινές περιοχές, καθώς και θυελλώδεις νότιους ανέμους. Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ψηλά βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες, με τοπικές διαφοροποιήσεις.

Στην Αττική, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως το απόγευμα. Υπάρχει ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά κοντά στη θάλασσα και στα ορεινά, εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που αναμένεται. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, με ένταση έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους15 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα, με πιθανά τοπικά έντονα φαινόμενα και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.

Την Παρασκευή το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά παράκτια και νησιωτικά τμήματα. Προς το Αιγαίο και το ηπειρωτικό εσωτερικό αναμένονται τοπικές βροχές πριν η κακοκαιρία εξασθενήσει.

Το Σάββατο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επικεντρωθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί από τα δυτικά προς ανατολικά. Το απόγευμα αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά που θα προκαλέσει οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία την Κυριακή.

Η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι ημέρες με έντονη προσοχή, ειδικά για τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, καθώς και το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, η Βοιωτία και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα αντιμετωπίσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.
Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

