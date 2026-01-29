Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

Πού θα βρέξει και πότε σήμερα Πέμπτη

Newsbomb

Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το πρωί της Πέμπτης για την κακοκαιρία.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) με α.α.3 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινούν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: «Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, γιατί έχει ρίζες στο λαό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου συνεδρίου της

11:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Survivor απέναντι στον Ολυμπιακό

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

11:17ΚΟΣΜΟΣ

«Μην συνομιλείτε με ταραξίες»: Πράκτορες της ICE στη Μινεσότα έλαβαν οδηγίες να μην έρχονται σε επαφή με διαδηλωτές

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Ρεκόρ παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι αρχές απειλούν με εκτέλεση γιατρούς που φρόντισαν τραυματίες διαδηλωτές - Τι είναι το «μοχαραμπέχ»

11:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τελευταία αγωνιστική στο Europa League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Λάνθιμος: Διπλή παρουσία στο Super Bowl 2026 - Σκηνοθετεί δύο διαφημίσεις

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Raptor T1+ «ζωγραφίζει» στους αμμόλοφους του Dakar Rally και ανεβαίνει στο βάθρο

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Στην Τιμισοάρα το αεροπλάνο για την αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών οπαδών

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποθήκη με ναρκωτικά εντοπίστηκε στα Χανιά: Χειροπέδες σε τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Περπάτησε 400 χιλιόμετρα σε 16 μέρες: Το ταξίδι που του άλλαξε τη ζωή

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο πολυτραυματίας δεν επιστρέφει με τους άλλους 2 φίλους του ΠΑΟΚ – Η εξήγηση Γεωργιάδη

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κατάσχεση ναρκωτικών αξίας 900.000 ευρώ από το Λιμενικό - Χειροπέδες σε δύο άτομα (Βίντεο)

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Oι 3 όροι που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν για να μην προχωρήσει σε επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα πλήξει, πότε «χτυπά» την Αττική

10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

10:38ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Στην Τιμισοάρα το αεροπλάνο για την αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών οπαδών

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που «έσβησε» στο Παίδων – «Πανικοβληθήκαμε και το πήγαμε πρώτα στο κτηνιατρείο»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο πολυτραυματίας δεν επιστρέφει με τους άλλους 2 φίλους του ΠΑΟΚ – Η εξήγηση Γεωργιάδη

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Oι 3 όροι που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν για να μην προχωρήσει σε επίθεση

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων στην Ηλεία - Φωτογραφίες

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Ρεκόρ παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός Παλαιστίνιος επιτέθηκε με γάντζους σε ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας ενώ «σήκωναν» χρήματα από ΑΤΜ: Τραυματίστηκε 43χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ