Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το πρωί της Πέμπτης για την κακοκαιρία.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) με α.α.3 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

