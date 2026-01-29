Κακοκαιρία Kristin: Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων στην Ηλεία - Φωτογραφίες

Τα «δόντια» της ξεκίνησε να δείχνει η κακοκαιρία Kristin το πρωί της Πέμπτης (29/01), με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια στην Ηλεία.

Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού ιστού οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο σημείο χρειάστηκε η επέμβαση μηχανημάτων του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς –όπως επισημαίνουν– το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Ταυτόχρονα, στο Νεοχώρι Κυλλήνης χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οικογένειες από δύο σπίτια, καθώς έξω από τις οικίες υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση νερού, σύμφωνα με το tempo24.news.

