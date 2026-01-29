Καιρός: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα πλήξει, πότε «χτυπά» την Αττική

Μια νέα κακοκαιρία προσεγγίζει τη χώρα, με την Πέμπτη να είναι η πιο δύσκολη μέρα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κατά τόπους και θα συνοδεύονται από καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Η ΕΜΥ μάλιστα, έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία.

Η κακοκαιρία θα χτυπήσει και την Αττική, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για την πρόσκαιρη επιδείνωση που θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός. Το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού από το Λεκανοπέδιο Αττικής, αναμένεται να κορυφωθεί τις μεσημβρινές ώρες, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί.

Με τις μνήμες από το καταστροφικό πέρασμα της προηγούμενης κακοκαιρίας, οι κάτοικοι των επίφοβων περιοχών οχυρώνονται και ειδικά στη Γλυφάδα, που θρήνησε την νεκρή γυναίκα, είδαν τις δημοτικές Αρχές τις τελευταίες ώρες να επιστρατεύουν ακόμα και κοντέινερ ως φράγματα, αλλά και τσιμεντένια εμπόδια, τα οποία τοποθετούνται σε καίρια σημεία για να λειτουργήσουν ως αναχώματα.

Οι περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προβλέπει πρόσκαιρη επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση την Παρασκευή με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά.

Διαβάστε επίσης