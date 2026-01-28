Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα νέο και ιδιαίτερα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο και θα κινηθεί προς την περιοχή μας.

Τα προγνωστικά δεδομένα δεν παραπέμπουν σε μια συνηθισμένη μεταβολή, αλλά σε ένα σύστημα με έντονη δυναμική, ικανό να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στη νότια χώρα και στο Αιγαίο.

Η ατμόσφαιρα παραμένει ασταθής και «ανοικτή» σε νέες διαταραχές και τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών δεν επέτρεψαν την αποκατάσταση ενός σταθερού βαρομετρικού πεδίου, αφήνοντας συνθήκες που ευνοούν την ταχεία ανάπτυξη νέων συστημάτων. Αυτό το περιβάλλον λειτουργεί σαν δίοδος για υγρές και ασταθείς αέριες μάζες από τη Μεσόγειο, οι οποίες κατευθύνονται πλέον προς τη χώρα.

Από την Παρασκευή αναμένονται βροχές σε αρκετές περιοχές, ωστόσο το κύριο σκέλος της κακοκαιρίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί από το βράδυ του Σαββάτου. Τότε το χαμηλό βαρομετικό θα ενισχυθεί αισθητά και θα κινηθεί ανατολικότερα, με τη σύγκρουση θερμότερων αερίων μαζών με ψυχρότερες από τα βόρεια και ανατολικά να τροφοδοτεί την ενδυναμωσή του.

Σε αυτή ακριβώς τη φάση είναι που αναμένονται έντονες καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Περιοχές της νότιας Ελλάδας, της Κρήτης και του νοτίου και ανατολικού Αιγαίου εκτιμάται ότι θα δεχθούν τον κύριο όγκο των φαινομένων, την ίδια ώρα που τα εδάφη παραμένουν ήδη επιβαρυμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Θυελλώδεις άνεμοι και δύσκολες συνθήκες στα πελάγη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ένταση των ανέμων. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θυελλώδεις ριπές, τοπικά πολύ ισχυρές στα πελάγη, με σημαντική ενίσχυση του κυματισμού. Το Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο αναμένεται να παρουσιάσουν δυσμενείς θαλάσσιες συνθήκες, με πιθανές επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα έντονων αντιθέσεων στην Ευρώπη. Ενώ η ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζεται από ισχυρή αστάθεια, ψυχρότερες αέριες μάζες παραμένουν εγκλωβισμένες βορειότερα, δημιουργώντας θερμοκρασιακές διαφορές που ενισχύουν τη δυναμική του συστήματος.

