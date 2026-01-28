Καιρός: Το βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγο φέρνει καταιγίδες στην Ελλάδα

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΒΑ και θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β. Ελλάδα δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στη Β. Κρήτη θα φθάσει τους 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή (30/1), τοπικές βροχές κατά κανόνα μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα θα βρέξει στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σάββατο (31/1), παροδικές βροχές αναμένονται στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα και τη Δ-ΒΔ χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026 και ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Διαβάστε επίσης