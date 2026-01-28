Καιρός: Το βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγο φέρνει καταιγίδες στην Ελλάδα

Τι αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγο φέρνει καταιγίδες στην Ελλάδα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΒΑ και θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β. Ελλάδα δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στη Β. Κρήτη θα φθάσει τους 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή (30/1), τοπικές βροχές κατά κανόνα μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα θα βρέξει στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σάββατο (31/1), παροδικές βροχές αναμένονται στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα και τη Δ-ΒΔ χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026 και ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

17:04WHAT THE FACT

Η απάτη που ξεκινά μόλις σβήσετε το κινητό - Πώς θα την καταλάβετε

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για Γροιλανδία: Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ είναι κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη

16:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγο φέρνει καταιγίδες στην Ελλάδα

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος μετά από επιπλοκές της γρίπης

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα για τα θύματα του δυστυχήματος

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Bank: Έφοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Ερευνούν τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Μνήμες «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία: Η κυβέρνηση Σαραά απαγόρευσε το make up στις γυναίκες

16:28ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΟΣΑ: «Πράσινο φως» για τις μεταρρυθμίσεις στις εκπαίδευση - Στόχος η μείωση των ανισοτήτων και η ποιοτική μάθηση

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μαύρος» Ιανουάριος του 2026: Από την τραγωδία στο ελβετικό μπαρ, στις εκατόμβες θυμάτων στο Ιράν, την έκρηξη στη Βιολάντα και τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Οι 3 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Γερμανία ούτε Ηνωμένο Βασίλειο: Η χώρα «αουτσάιντερ» που πίνει την περισσότερη μπύρα στον κόσμο

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Κάντε συμφωνία για τα πυρηνικά. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη»

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιέχει το «κουτί της αποκάλυψης» που σχεδιάστηκε για ανάκαμψη μετά από παγκόσμια καταστροφή

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Τι προκύπτει από την έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα - «Πολύμηνη εκτεταμένη διαρροή προπανίου» λέει η πυροσβεστική

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση 16χρονης από τον Κορυδαλλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα - «Πολύμηνη εκτεταμένη διαρροή προπανίου» λέει η πυροσβεστική

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού της νταλίκας που τράκαρε με το βαν των οπαδών: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: KRISTIN το όνομα της νέας κακοκαιρίας - Πού και πότε θα «χτυπήσει»

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

11:22LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στην επίδειξη του Stephane Rolland και η φωτογραφία ένα χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρουσία της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μαύρος» Ιανουάριος του 2026: Από την τραγωδία στο ελβετικό μπαρ, στις εκατόμβες θυμάτων στο Ιράν, την έκρηξη στη Βιολάντα και τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Μαριόλα για τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές;»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των οπαδών - Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αύριο ο επαναπατρισμός

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Στην εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας της «Βιολάντα»

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ