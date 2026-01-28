Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας - «Βουτάει» ο υδράργυρος

Τι αναφέρει η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας - «Βουτάει» ο υδράργυρος
ΚΑΙΡΟΣ
2'
Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, με την κακοκαιρία να δείχνει τα... δόντια της.

Το πρώτο κύμα ξεκινά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, από σήμερα το μεσημέρι–απόγευμα έως και την Παρασκευή το μεσημέρι, με κορύφωση την Πέμπτη.

Το δεύτερο κύμα από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το Σάββατο ενώ το τρίτο από την Κυριακή έως και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Κοινό χαρακτηριστικό των διαδοχικών αυτών κακοκαιριών θα είναι τα ολιγόωρα διαστήματα ύφεσης, πριν τη διαδοχή του ενός συστήματος από το επόμενο.

Πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Το πρώτο κύμα ξεκινά σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, ενώ την Πέμπτη θα έχουμε πανελλαδική κακοκαιρία.
Το επίκεντρο θα εντοπίζεται:
• στη δυτική χώρα (Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο),
• στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, με πολύ ισχυρές καταιγίδες από τη Χαλκιδική και τη Θάσο και γενικά βορειοανατολικό Αιγαίο ,
• επικίνδυνες καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας:
• πολύ μεγάλα τοπικά ύψη βροχής, με τον υετό να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τα 130 χιλιοστά,
• ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερα στο Αιγαίο ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ραγδαιότητα,
• θυελλώδεις νοτιάδες 7–8 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ,
• σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας.
Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα αποκτήσουν γραμμικό χαρακτήρα (τύπου Π), επηρεάζοντας κυρίως τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ μέσα στην ημέρα θα παρουσιάσουν γρήγορη εξασθένηση και απομάκρυνση, πριν μας επηρεάσει το επόμενο βαρομετρικό χαμηλό.

Κυριακή – ψυχρή εισβολή

Την Κυριακή, που είναι και η 1η του μήνα, αναμένεται μικρής έντασης ψυχρή εισβολή, η οποία θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας ειδικά στα βόρεια και κεντρικά, με χιονοπτώσεις στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Αττική

Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται και από τα τρία κύματα κακοκαιρίας.
• Την Πέμπτη, από τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένα φαινόμενα.
• Προς το μεσημέρι, αναμένεται πέρασμα καταιγίδων από τα βορειοδυτικά προς τα ανατολικά, με έναρξη πιο μεμονωμένων φαινομένων γύρω στη 13:00, ενώ το κύριο πέρασμα τοποθετείται στο διάστημα 14:00–17:00. Κατά το πέρασμα των καταιγίδων θα έχουμε ισχυρές ριπές ανέμων και χαλαζοπτώσεις.
• Στη συνέχεια, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με μεμονωμένες βροχές μέχρι και νωρίς το βράδυ.
• Άστατος καιρός προβλέπεται και το Σάββατο, αλλά ιδιαίτερα την Κυριακή.

