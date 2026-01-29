Κακοκαιρία Kristin: Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα - Πώς προετοιμάζονται οι κάτοικοι

Τσιμεντένια αναχώματα και αυτοσχέδιες οχυρώσεις στις πόρτες των σπιτιών συνθέτουν το σκηνικό ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού το Σαββατοκύριακο

Κακοκαιρία Kristin: Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα - Πώς προετοιμάζονται οι κάτοικοι
Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό και την αγωνία να χτυπά «κόκκινο», οι κάτοικοι της Γλυφάδας προετοιμάζονται για άλλη μια φορά να έρθουν αντιμέτωποι με τη μανία της φύσης. Η έλευση του νέου κύματος κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει την Αττική με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους, επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα των ελλιπών υποδομών στην περιοχή, μετατρέποντας τις γειτονιές σε μια άτυπη «οχυρωμένη ζώνη».

Η εικόνα που παρουσιάζει ο δήμος τις τελευταίες μέρες μιλάει από μόνη της. Στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την ορμή των χειμάρρων που κατεβαίνουν από τον Υμηττό, οι δημοτικές αρχές επιστράτευσαν κοντέινερ ως φράγματα, αλλά και τσιμεντένια εμπόδια, τα οποία τοποθετούνται σε καίρια σημεία για να λειτουργήσουν ως αναχώματα.

Ωστόσο, για τους κατοίκους, αυτές οι κινήσεις δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από «ασπιρίνες» σε ένα πρόβλημα που απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Η απουσία ολοκληρωμένων και σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων παραμένει η βασική αιτία που κάθε φορά που βρέχει, οι δρόμοι της Γλυφάδας μετατρέπονται σε επικίνδυνα «ποτάμια», απειλώντας περιουσίες και τη σωματική ακεραιότητα πεζών και οδηγών.

Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

«Κάποιες φορές παίρνουμε μέτρα, αλλά είναι δύσκολο», εξομολογείται κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνοντας την αίσθηση εγκατάλειψης. Οι πολίτες αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση:

  • Καθαρισμός φρεατίων: Πολλοί είναι εκείνοι που βγαίνουν στους δρόμους για να απομακρύνουν φύλλα και απορρίμματα από τις σχάρες, ελπίζοντας να διευκολύνουν την απορροή των υδάτων.

  • Σακιά άμμου: Η τοποθέτηση σάκων με άμμο στις εισόδους των σπιτιών και των γκαράζ έχει γίνει πλέον μια θλιβερή ρουτίνα, στην προσπάθεια να κρατηθεί το νερό μακριά από το εσωτερικό των κατοικιών.

Ένα Σαββατοκύριακο με την αγωνία στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι κάτοικοι στις πληττόμενες περιοχές της Αττικής ζουν με τον φόβο ότι οι δρόμοι θα γίνουν και πάλι αδιάβατοι και τα υπόγεια θα πλημμυρίσουν.

