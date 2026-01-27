Γλυφάδα: Προστατευτικά μέτρα για τον περιορισμό του νερού στην οδό Μετσόβου

Προληπτικά μέτρα λαμβάνει ο Δήμος Γλυφάδας στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη ροή υδάτων από τον ορεινό όγκο της περιοχής μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας.

Συγκεκριμένα, άνδρες του Δήμου έχουν τοποθετήσει ψηλά στην οδό Μετσόβου, στο σημείο όπου κατά την προηγούμενη κακοκαιρία ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη ροή υδάτων από το βουνό, ειδικές πλαστικές διατάξεις που οδηγούν το νερό προς τα φρεάτια. Στόχος της τοποθέτησης των πλαστικών διατάξεων είναι η εκτροπή του νερού αλλά και ο περιορισμός των φερτών υλικών προς τον αστικό ιστό.

Η οδός Μετσόβου και συγκεκριμένα το τέλος της οδού είναι το σημείο «μηδέν» από το οποίο μπάζα, φερτά υλικά καθώς επίσης και μεγάλη ποσότητα νερού από την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε «κατέβηκαν» στον αστικό ιστό και είχαν ως αποτέλεσμα το τοπίο της περιοχής να μοιάζει βομβαρδισμένο.

Σημειώνεται ότι τα έργα έχουν προληπτικό χαρακτήρα καθώς από τη χθεσινή βροχόπτωση και λόγω κορεσμού του εδάφους από το νερό παρατηρήθηκαν νέα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός θα παραμείνει αίθριος χωρίς φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα όπου αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας να επηρεάσει και πάλι αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής και τις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα.

