ΔΕΔΔΗΕ: «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που συνδέουν το έργο στον Υμηττό με την τραγωδία στη Γλυφάδα»

Με μια σαφή ανακοίνωση, ο ΔΕΔΔΗΕ παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση για τις καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις αναφορές που συνδέουν το έργο υπογειοποίησης της γραμμής στον Υμηττό με τις πλημμύρες και την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ο Διαχειριστής κάνει λόγο για «ανακριβείς δημόσιες αναφορές» και ξεκαθαρίζει τα πραγματικά δεδομένα του έργου.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκάλυψη ενός τμήματος καλωδίου μέσης τάσης στην επιφάνεια του εδάφους δεν αποτέλεσε την αιτία του προβλήματος, αλλά ήταν το αποτέλεσμα των πρωτόγνωρων πλημμυρικών φαινομένων. Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι το σκάμμα του έργου παρέμεινε ακέραιο στο μεγαλύτερο μέρος του, οι εκτεταμένες διαβρώσεις εντοπίζονται στο γειτονικό φυσικό έδαφος και όχι στις τεχνικές παρεμβάσεις του έργου, ενώ για την υπογειοποίηση της γραμμής (μήκους 5,5 χλμ.) έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές, υδρολογικές και γεωμορφολογικές μελέτες.

Απάντηση για την παρουσία συνεργείων

Ο Διαχειριστής διαψεύδει επίσης τις αιτιάσεις περί απουσίας από την πληγείσα περιοχή, τονίζοντας ότι τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο από την επόμενη κιόλας ημέρα της κακοκαιρίας, επιχειρώντας αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου έχουν αποκαλυφθεί καλώδια, καθώς το έδαφος παραμένει σαθρό και επικίνδυνο.

Στρατηγική θωράκιση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του είναι η θωράκιση του δικτύου απέναντι στην κλιματική κρίση, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του κινδύνου διακοπών ρεύματος σε περιπτώσεις πυρκαγιών ή ακραίων φαινομένων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι ο Οργανισμός παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές για την πλήρη αποκατάσταση της αρτιότητας του έργου και την ασφάλεια των κατοίκων.

