Γλυφάδα: Διάψευση από ΔΕΔΔΗΕ για τους ισχυρισμούς σχετικά με το έργο υπογειοποίησης

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Γλυφάδας «έδειχνε» το έργο υπογειοποίησης ως παράγοντα για τον μεγάλο όγκο φερτών υλικών που μεταφέρθηκε στην πόλη κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Διευκρινίσεις για το έργο υπογειοποίησης γραμμής μεταφοράς στον Υμηττό δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, διαψεύδοντας σχετικές ανακριβείς, όπως αναφέρει, δημόσιες αναφορές. Συγκεκριμένα επισημαίνει τα εξής:

«Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για το έργο, συνολικού μήκους περίπου 5.500 χλμ., έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των γεωμορφολογικών, υδρολογικών και λοιπών επιστημονικών δεδομένων.

Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος και στην ευρύτερη περιοχή έχουν διαπιστωθεί σοβαρές καθιζήσεις σε δρόμους της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και μετακινήσεις σημαντικών όγκων εδάφους.

Τα έργα υπογειοποίησης αποτελούν πάγιο αίτημα δημοτικών Αρχών και τοπικών φορέων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ μειώνουν σημαντικά την έκθεση του δικτύου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, περιορίζουν τον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και διακοπών ηλεκτροδότησης και ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι -αντίθετα με όσα διαδίδονται- συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, λόγω σαθρότητας του εδάφους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, τη στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πλήξει την αρτιότητα του έργου.».

Ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας στο Facebook, στην οποία κατηγορεί το έργο υπογειοποίησης για το μεγάλο όγκο φερτών υλικών που «κατέβηκε» στην πόλη κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας την Τετάρτη (21/01), στην οποία μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Η ανάρτηση του δημάρχου εστίαζε σε δύο βασικά σημεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων. Από τη μία πλευρά, οι εκσκαφές μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου για την υπογειοποίηση των καλωδίων άφησαν πίσω τους σαθρό έδαφος, το οποίο παρασύρθηκε με τις ισχυρές βροχές απευθείας προς τον αστικό ιστό.

Από την άλλη, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, καταγγέλλεται ότι πραγματοποιήθηκε κάθετο μπάζωμα στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί δρόμος διέλευσης των καλωδίων. Όπως αναφέρεται, περισσότερα από 1.200 κυβικά μέτρα υλικών κατέληξαν χαμηλότερα, καθώς ο αγωγός απορροής που τοποθετήθηκε κρίθηκε ανεπαρκής.

