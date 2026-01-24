Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

Μεγάλος όγκος φερτών υλικών «κατέβηκε» στη Γλυφάδα από τον Υμηττό κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας την Τετάρτη (21/01)

Facebook/Giorgos Papanikolaou
Τα έργα υπογειοποίησης των καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό «δείχνει» ο δήμαρχος Γλυφάδας για το μεγάλο όγκο φερτών υλικών που «κατέβηκαν» στην πόλη κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας την Τετάρτη (21/01), που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μίας γυναίκας που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, σε ανάρτησή του στο Facebook που συνοδεύεται από εκτενές φωτογραφικό υλικό, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ πάνω από την Άνω Γλυφάδα.

δεδδηε γλυφαδα

Ο κ. Παπανικολάου έκανε λόγο για έργα υπογειοποίησης του δικτύου υψηλής τάσης που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη άνοιξη και τα οποία, όπως υποστήριξε, εξελίχθηκαν σε «ωρολογιακή βόμβα» για την πόλη.

61815195313406834481059005882196288601488287n.jpg

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στους μεγάλους όγκους λάσπης και φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις οδούς Μετσόβου, Ανθέων και τη γύρω περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

62179264613406861281056326107643955148371469n.jpg

Η ανάρτηση του δημάρχου εστιάζει σε δύο βασικά σημεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων. Από τη μία πλευρά, οι εκσκαφές μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου για την υπογειοποίηση των καλωδίων άφησαν πίσω τους σαθρό έδαφος, το οποίο παρασύρθηκε με τις ισχυρές βροχές απευθείας προς τον αστικό ιστό.

6200569821340698171437761888737423724530260n.jpg

Από την άλλη, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, καταγγέλλεται ότι πραγματοποιήθηκε κάθετο μπάζωμα στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί δρόμος διέλευσης των καλωδίων. Όπως αναφέρεται, περισσότερα από 1.200 κυβικά μέτρα υλικών κατέληξαν χαμηλότερα, καθώς ο αγωγός απορροής που τοποθετήθηκε κρίθηκε ανεπαρκής.

61711565213406830247726096522596099836837471n.jpg

Ολόκληρη η ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας:

Επείγον:
Πρέπει να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ από τον Υμηττό!
Στην Άνω Γλυφάδα, που εκτείνονται σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, πάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων.
Στις εικόνες βλέπετε το αποτέλεσμα πρόσφατων έργων του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεννόηση όπως μας ενημέρωσαν με το Δασαρχείο.
Την άνοιξη που μας πέρασε, έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα.
Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός.
Τι ακριβώς συνέβη;
Πρώτον, η υπογειοποίηση των καλωδίων έσκαψε το βουνό, δημιούργησε σαθρό έδαφος και άπλωσε φερτά υλικά, τα οποία ο προχθεσινός μεγάλος όγκος βροχής έφερε στην Άνω Γλυφάδα.
Δεύτερον, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! - στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια. Με μια απλή πράξη, προκύπτει ότι τουλάχιστον 1200 κυβικά φερτά υλικά έφτασαν σε Μετσόβου και Ανθέων, μόνο από το σημείο αυτό.
Άφησαν μάλιστα κατά την εκτέλεση των έργων κάποιον σωλήνα (!) για να περάσουν τα νερά… Το αποτέλεσμα το βλέπετε στις εικόνες, το νερό παρέσυρε τα πάντα και τα καλώδια πλέον κρέμονται στον αέρα, πάνω από τη ρεματιά.
Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτεθειμένα υψηλής τάσης καλώδια, κάτι που αυτονόητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
Θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία για μπαζώματα από τη δεκαετία του ‘60 και πιο πίσω ακόμα, στον Υμηττό, που αποκαλύφθηκαν τώρα.
Θα αναδείξουμε πολλά αυτά τις ημέρες.
Και κυρίως, θα πράξουμε πολλά.

Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

