«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα

Με πόνο καρδιάς μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής ο πατέρας της άτυχης Χριστίνας που άφησε την τελευταία της πνοή στην Άνω Γλυφάδα, όταν καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο που παρέσυραν τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη (21/1).

Η αδικοχαμένη καθηγήτρια βρήκε φρικτό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο σπίτι της. Η 56χρονη εγκλωβίστηκε στη συνέχεια κάτω από αυτοκίνητο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να την απεγκλωβίσουν, άφησε την τελευταία της πνοή.

Τα λόγια του πατέρα της, που θρηνεί το παιδί του «ράγισαν καρδιές»: «Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια».

«Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσω νύφη. Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στην Γλυφάδα για την Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια, ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», είπε ο πατέρας της 56χρονης μιλώντας στο Mega.

Στην εκπομπή μίλησε και πατέρας μαθητή, για τον θάνατο της 56χρονης, αναφέροντας: «Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου εκεί. Δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην έχει αγάπη για την κα Φωστέρη. Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια. Ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο, του είπε δεν θα πας νομική, θα πας να γίνεις ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου».

