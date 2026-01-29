Καιρός: ECMWF και GFS «βλέπουν» ισχυρό στρατοσφαιρικό θερμαντισμό - Πιθανή πολική εισβολή

Οι μετεωρολόγοι στρέφουν το βλέμμα τους στον στρατοσφαιρικό πολικό στρόβιλο, ο οποίος παρουσιάζει ενδείξεις αυξανόμενης αστάθειας.

Τα προγνωστικά μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου στρατοσφαιρικού θερμαντισμού (SSW), ενός φαινομένου που μπορεί να παραμορφώσει τον στρόβιλο και να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς την Ευρώπη μέσα στον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) και το αμερικανικό GFS, αυξάνεται η πιθανότητα ενός ισχυρού αιφνίδιου στρατοσφαιρικού θερμαντισμού (SSW major) στις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρουν τα ίδια κέντρα, πρόκειται για ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο μπορούν να αυξηθούν απότομα ακόμη και κατά +40 ή +50 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγες ημέρες.

Τι είναι ο αιφνίδιος στρατοσφαιρικός θερμαντισμός

Ο μηχανισμός πίσω από το φαινόμενο σχετίζεται με τη δράση των πλανητικών κυμάτων, τα οποία ανυψώνονται προς τη στρατόσφαιρα και, όταν αλληλεπιδρούν με τον πολικό στρόβιλο, μπορεί να καταστούν ασταθή και να «σπάσουν».

Αυτή η διαδικασία επιβραδύνει δραστικά τους στρατοσφαιρικούς ανέμους και ευνοεί την καθοδική κίνηση αέρα πάνω από τον Πόλο.

Καθώς ο αέρας αυτός συμπιέζεται, θερμαίνεται ταχύτατα, προκαλώντας εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας και διαταράσσοντας την ισορροπία του πολικού στροβίλου.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται και το ενδεχόμενο κατακερματισμού του πολικού στροβίλου, το λεγόμενο split.

Αν και προς το παρόν παραμένει υπόθεση, σε περίπτωση επιβεβαίωσης ο στρόβιλος θα μπορούσε να διασπαστεί σε περισσότερους λοβούς, διευκολύνοντας την κάθοδο αρκτικών ή σιβηρικών αερίων μαζών προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπως επισημαίνει το Meteored.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε τον κίνδυνο εκτεταμένων ψυχρών κυμάτων και χιονοπτώσεων, αν και όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τα χαρακτηριστικά του στρατοσφαιρικού θερμαντισμού, ο οποίος δεν οδηγεί πάντα σε άμεσες επιπτώσεις στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη.

Αβεβαιότητα για την πορεία του ψύχους

Σε αυτή τη φάση παραμένει υψηλή η αβεβαιότητα ως προς την πορεία που θα ακολουθήσουν οι ψυχρές αέριες μάζες.

Τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, με ένα πιθανό σενάριο να θέλει έναν λοβό του στροβίλου να κατευθύνεται προς τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη τη Μεσόγειο, ή το αντίστροφο.

Αντίστοιχα αβέβαιες είναι και οι επιπτώσεις για την Ιταλία, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν περιορισμένες ή, στον αντίποδα, πιο έντονες, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

